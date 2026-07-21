Gratis y sin requisitos: el curso de desarrollo de videojuegos que regala la Fundación Carlos Slim

Fuente: Alvar Maciel.

La industria de los videojuegos crece de forma sostenida y demanda cada vez más perfiles con conocimientos en programación, diseño e innovación. El problema histórico es que acceder a formación de calidad en esa área suele tener un costo real, especialmente para quienes están empezando. La iniciativa de la Fundación Carlos Slim busca acercar el mundo del desarrollo de videojuegos a principiantes mediante una capacitación sencilla y práctica, con contenido disponible en formato de videoconferencia que puede consultarse en cualquier momento, a su propio ritmo, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

De qué se trata el curso y quién lo imparte

El material disponible es la videoconferencia "Creación de videojuegos con Scratch", impartida por Salvador Torres Zequera, quien explica paso a paso cómo desarrollar un videojuego utilizando Scratch 3.0, una de las plataformas más utilizadas para introducir a niños, jóvenes y adultos en el mundo de la programación.

Scratch 3.0 funciona con bloques gráficos en lugar de código escrito, lo que elimina la barrera técnica para quienes nunca programaron antes. La lógica detrás es la misma que la del código tradicional, pero presentada de una forma visual que hace más intuitivo entender cómo funciona un videojuego. El objetivo principal del curso es que los participantes comprendan cómo funcionan los videojuegos actuales y aprendan a crear uno mediante programación visual, sin necesidad de tener experiencia previa en desarrollo de software.

Qué se aprende durante la videoconferencia

El contenido cubre las bases del diseño de un videojuego de forma práctica. Durante la clase se muestran los principios para organizar personajes y escenarios, crear movimientos y animaciones, y definir las interacciones entre los distintos elementos que componen el juego. No es solo teoría: quien la sigue puede terminar con un videojuego funcional hecho por su cuenta.

Cómo acceder al curso gratuitamente

El acceso es completamente libre y no requiere crear ninguna cuenta en Telmex ni en la Fundación. Los interesados únicamente deben ingresar al canal oficial de Biblioteca Digital Telmex en YouTube, localizar la videoconferencia "Creación de videojuegos con Scratch" y reproducir el material cuando lo deseen.

La plataforma reúne materiales educativos en distintas áreas del conocimiento, desde tecnología e innovación hasta emprendimiento y desarrollo profesional. El canal está disponible sin costo para cualquier persona con acceso a internet, independientemente del país desde donde se acceda.