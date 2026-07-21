Chau NotebookLM: el drástico cambio que anunció Google para una de sus herramientas de IA más usadas

La aplicación seguirá funcionando como un servicio independiente y mantendrá las mismas funciones que la hicieron popular.

Google decidió cambiar el nombre de NotebookLM, una de sus herramientas de inteligencia artificial más populares. A partir de ahora, la plataforma pasa a llamarse Gemini Notebook, una modificación que busca integrarla de forma más clara dentro del ecosistema de Gemini. Pese al nuevo nombre, la aplicación seguirá funcionando como un servicio independiente y mantendrá las mismas funciones que la hicieron popular entre estudiantes, investigadores y profesionales.

El cambio no implica una transformación completa de la herramienta, pero sí llega acompañado de novedades importantes. Google confirmó que Gemini Notebook ampliará su integración con otros servicios de la compañía y sumará nuevas capacidades impulsadas por inteligencia artificial, incluyendo la posibilidad de escribir y ejecutar código directamente desde los cuadernos para un mayor número de usuarios.

NotebookLM ahora es Gemini Notebook

NotebookLM nació como un experimento de Google enfocado en ayudar a los usuarios a analizar documentos mediante inteligencia artificial. Con el paso del tiempo, la plataforma evolucionó hasta convertirse en un asistente de investigación capaz de generar resúmenes, informes, podcasts con IA y otros formatos basados en los archivos que cada persona carga.

Ahora, Google decidió dejar atrás la marca NotebookLM para adoptar el nombre Gemini Notebook, alineándola con el resto de sus productos de inteligencia artificial. Sin embargo, la empresa aclaró que el servicio seguirá siendo independiente y conservará todas las funciones que ya estaban disponibles. También estrenará un nuevo logotipo, aunque su funcionamiento general no cambiará.

Qué novedades incorpora Gemini Notebook

Además del cambio de identidad, Google anunció mejoras vinculadas con su ecosistema de IA. Una de las principales es la expansión del soporte para Gemini 3.5 y Antigravity, herramientas que en las próximas semanas también estarán disponibles para los suscriptores de Google AI Pro, cuando hasta ahora eran exclusivas del plan AI Ultra.

Gemini Notebook ampliará su integración con otros servicios de la compañía

Gracias a esta actualización, más usuarios podrán escribir y ejecutar código de forma nativa dentro de sus cuadernos mediante una computadora segura en la nube, lo que facilitará el análisis de datos complejos sin recurrir a aplicaciones externas.

Otra novedad anunciada por Google es que los cuadernos creados en Gemini Notebook comenzarán a aparecer dentro del Modo IA del buscador de Google. Esto permitirá acceder a las anotaciones directamente desde la experiencia de búsqueda, complementando la integración que ya existe con la aplicación de Gemini y fortaleciendo el papel de esta herramienta como uno de los principales asistentes de investigación basados en inteligencia artificial de la compañía.