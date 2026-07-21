Cuándo terminan las vacaciones de invierno 2026: las fechas confirmadas en cada provincia

Aula con clases.

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen cronograma oficial. Como ocurre cada año, el receso escolar no será simultáneo en todo el país, sino que se dividirá en distintos períodos para organizar el calendario educativo y distribuir el movimiento turístico durante una de las temporadas con mayor circulación de viajeros.

La modalidad escalonada, implementada desde hace varios años, permite evitar la concentración masiva de turistas en los principales destinos de nieve, montaña y escapadas de corta distancia. Al mismo tiempo, garantiza el cumplimiento de los días de clase establecidos para cada jurisdicción.

Cuándo terminan las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia

El calendario escolar nacional establece tres bloques de vacaciones durante julio.

Del 6 al 17 de julio

Las primeras provincias en iniciar el receso serán las siguientes:

Córdoba.

Entre Ríos.

Mendoza.

San Juan.

San Luis.

Santa Fe.

En estos casos, las vacaciones finalizarán el viernes 17 de julio y el regreso a las aulas será el lunes 20 de julio.

Del 13 al 26 de julio

El segundo grupo estará integrado por las siguientes provincias:

Catamarca.

Chaco.

Formosa.

Jujuy.

Misiones.

Salta.

En estas provincias, el descanso concluirá el domingo 26 de julio, por lo que los estudiantes volverán a clases el lunes 27 de julio.

Familia en vacaciones.

Del 20 al 31 de julio

El último bloque comprenderá a las siguientes jurisdicciones:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Provincia de Buenos Aires.

Santiago del Estero.

Las vacaciones finalizarán el viernes 31 de julio y las clases se reanudarán el lunes 3 de agosto.

Por qué las vacaciones de invierno se organizan en distintas fechas

La distribución escalonada del receso escolar es una práctica habitual dentro del sistema educativo argentino. El objetivo es ordenar el calendario académico de las distintas jurisdicciones y, al mismo tiempo, favorecer el turismo interno durante julio.

Gracias a este esquema, destinos como Bariloche, Mendoza, Córdoba, San Martín de los Andes, Ushuaia y diversos puntos de la Costa Atlántica reciben visitantes durante varias semanas consecutivas en lugar de concentrar toda la demanda en un único período.

Cuándo terminan las clases en 2026

Una vez finalizado el receso invernal, el ciclo lectivo continuará hasta diciembre. La mayoría de las provincias concluirá las clases entre el 18 y el 22 de diciembre, aunque habrá algunas diferencias según la jurisdicción.

Formosa será una de las primeras provincias en finalizar el año escolar, con cierre previsto para el 17 de diciembre. En el otro extremo, Buenos Aires y Mendoza serán las últimas en terminar el ciclo lectivo 2026, ya que las clases finalizarán el 22 de diciembre.