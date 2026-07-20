La Policía de Paraguay descartó que el niño que apareció en televisión sea Loan Peña

La Policía Nacional de Paraguay descartó que el niño que apareció Expo 2026 fuera Loan Danilo Peña, el niño que desapareció en Corrientes hace más de dos años. Durante el fin de semana, la pista generó expectativas en torno a su posible a aparición. Sin embargo, la madre del niño señalado se presentó de manera voluntaria ante las autoridades argentinas en Clorinda, provincia de Formosa, tras enterarse de la viralización del video donde aparece su hijo según indicó ABC Paraguay.

Según la Policía Nacional del Paraguay, la madre del niño mostró la partida de nacimiento de su hijo, así como su cédula de identidad. Estos elementos, sumados al resultado del estudio morfológico, llevaron a las autoridades a descartar que se trate de Loan.

Los documentos fueron cotejados a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) de la Argentina, según indicó el jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, oficial Ramón Vera, al medio citado.

“La madre estuvo muy molesta y nosotros le explicamos que todo se debe a que Loan tiene una búsqueda y localización internacional que es una alerta amarilla emitida por Interpol. Eso nos obliga a nosotros como país miembro a buscar cuando haya algún indicio o información sobre el niño (…) Era el protocolo que debíamos seguir por obligación”, explicó Vera.

Una alerta internacional

Por otro lado, el jefe de la oficina de Interpol Paraguay, comisario principal Julio Maldonado, confirmó que, mediante la cooperación internacional con un oficial comisionado en Colombia, se logró procesar la imagen captada en la Expo comparándola con la ficha oficial del menor desaparecio.

El análisis morfológico había arrojado un 88 % de similitud. Al respecto, Maldonado aseguró que dicho porcentaje "no constituye" una prueba conclusiva sobre la identidad del niño, ya que los estándares técnicos del sistema de reconocimiento facial exigen un rango superior para confirmar un resultado.

“En base al sistema o análisis aplicado, tienen un rango de identificación por porcentajes y hablan de un 90 % como mínimo en adelante para una certeza absoluta. Un 88 % no habla de una certeza absoluta técnicamente para describir que se trataría de Loan Danilo Peña”, explicó el jefe de la oficina de Interpol Paraguay, recordando que los métodos de identificación directa definitivos son las huellas dactilares y la prueba de ADN.

La aparición del niño en televisión paraguaya

Fueron los usuarios de las redes sociales quienes advirtieron el supuesto parecido y comenzaron a comentar y replicar la grabación en las distintas plataformas. Las comparaciones se multiplicaron en Facebook, X, Instagram y TikTok, por lo cual intervino el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay.

Los investigadores se trasladaron hasta el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso, para realizar averiguaciones y descartar o confirmar cualquier posible vínculo del niño con el caso Loan.

Según fuentes oficiales, el objetivo de las diligencias de la Policía del Paraguay fue despejar las dudas generadas por la repercusión del video y verificar si existían elementos que justificaran profundizar la investigación.