La construcción del nuevo alto nivel sobre la avenida Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba, alcanzó un nuevo hito con la colocación de la última viga de la estructura principal.

La intervención, impulsada por el Gobierno provincial a través de Caminos de las Sierras, busca ordenar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la capital cordobesa.

La obra forma parte de un proyecto integral que incluye conexiones urbanas, rotondas y nuevas calles bajo la estructura, con el objetivo de mejorar la conectividad entre la avenida Circunvalación, la Ruta 36 y la trama urbana de la ciudad.

¿Cómo es la obra vial de Córdoba?

El nuevo altonivel tendrá una extensión de 607 metros y contará con dos carriles por sentido de circulación. Su principal función será separar el tránsito pasante del flujo urbano y frentista, reduciendo los puntos de conflicto y agilizando el ingreso a Córdoba desde la zona sur a través de la Autovía Córdoba-Río Cuarto (Ruta 36).

La estructura se desarrolla sobre la avenida Vélez Sarsfield, entre la avenida Circunvalación y la calle Posadas. Paralelamente, continúan los trabajos complementarios, que contemplan la construcción de rotondas, calles colectoras y otras obras de infraestructura vial necesarias para el funcionamiento del nuevo distribuidor.

Durante la colocación de la viga número 195, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, participó de la actividad junto al ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, y el vicepresidente de Caminos de las Sierras, Isaac Rahmane. El montaje completó la estructura principal del altonivel, uno de los pasos más relevantes antes de avanzar con las etapas finales de la obra.

Desde el municipio destacaron que el proyecto permitirá mejorar la fluidez del tránsito para quienes viven en los barrios del sector y también para los miles de vehículos que ingresan diariamente a la ciudad por ese corredor. Además, señalaron que la separación entre el tránsito local y el de largo recorrido contribuirá a disminuir los riesgos de siniestros viales y a optimizar los tiempos de viaje.

La intervención forma parte del plan de infraestructura vial que el Gobierno de Córdoba ejecuta mediante Caminos de las Sierras para modernizar los principales accesos a la capital provincial y acompañar el crecimiento de la circulación en una de las zonas con mayor movimiento vehicular del distrito.