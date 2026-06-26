El parque oculto de Córdoba donde una casona se funde con la naturaleza

En la Argentina, existen más de 40 jardínes botánicos que están oficialmente registrados en la Red Argentina de Jardines Botánicos (RAJB), entre ellos se encuentran: el Jardín Botánico Carlos Thays, ubicado en el barrio porteño de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); el Jardín Botánico Pillahuincó en Sierra de la Ventana; y el Jardín Botánico de la ciudad de Plottier en Neuquén. Asimismo, la provincia de Córdoba también cuenta con el Jardín Etnobotánico Dr. Miguel J. Culaciati, dispuesto en la zona de Sierras y que destaca por su gran variedad de hierbas medicinales.

Posee unas 3,5 hectáreas, es decir, que se trata de uno de los jardínes más grandes de la provincia. Su historia comienza en el año 1989, siendo diseñado por el doctor Culaciati y María Hortensia Spinetto, su esposa.

Actividades para hacer en el Jardín Botánico de Córdoba

Actualmente, el jardín -cuya entrada es libre y gratuita- posee una estructura con todas las comodidades para que los visitantes puedan disfrutar de una experiencia botánica única. El espacio cuenta con baño, oficina de atención al público y estacionamiento.

Además, acá se pueden hacer actividades y cursos sobre ecología y hábitos para cuidar el medio ambiente. El jardín dispone de un complejo de posadas y postas de alojamiento para quienes tengan intenciones de pasar más tiempo en el lugar.

El Jardín Botánico Culaciati participa de manera activa en la Agenda Internacional para la Conservación en los Jardines Botánicos y, desde 2007, también es miembro de "Carta de la Tierra Internacional", una organización ambiental sin fines de lucro.

Qué plantas se encuentran en el Jardín Etnobotánico Dr. Maiguel Culaciati de Córdoba

En cuanto a la vegetación, el Jardín posee una colección de más de 300 especies exóticas y autóctonas. Destacan las hierbas medicinales y algunas otras aromáticas. También se pueden encontrar plantas como:

Colección de plantas sistemáticas

Cactus

Huertos con cultivos orgánicos

Colección de frutales

Especies arbóreas y ornamentales

Otro dato interesante para quienes visiten el lugar es que gran parte del año, el clima es templado y agradable.

Ubicación del Jardín Etnobotánico Dr. Maiguel Culaciati: cómo ir desde Córdoba capital

Este espacio botánico se encuentra en las Sierras de Córdoba, en la localidad de Huerta Grande, Valle de Punilla de la ciudad Huerta Grande, en Valle de Punilla. Está ubicado a 80 kilómetros de la capital de Córdoba. Una de las opciones más comunes para ir es, por supuesto, en auto. En ese caso, hay que tomar Avenida Monseñor Pablo Cabrera y luego seguir por Ruta Provincial E-53 hasta empalmar con el Camino del Cuadrado. Después se debe continuar por la Ruta Nacional 38 hasta Huerta Grande. El jardín se encuentra a unos pocos metros del ingreso. El viaje tiene una duración de 1 hora y media.