Furor con las playas de Brasil donde el invierno no se siente y son escapadas ideales para julio

Cuando el frío se instala en gran parte de Argentina, muchos empiezan a buscar destinos que les permitan dejar atrás la bufanda y el abrigo. En ese contexto, el Nordeste de Brasil se posiciona como una opción ideal para quienes quieren disfrutar de playas cálidas, temperaturas agradables y mar templado durante el mes de julio.

Esta región brasileña, que incluye localidades como Porto de Galinhas, Jericoacoara y Pipa, mantiene un clima más estable y cálido en invierno en comparación con el sur del país vecino, donde el frío puede sentirse con fuerza. Allí, las máximas suelen rondar valores cómodos y el agua del mar invita a nadar sin problemas, lo que explica por qué tantos viajeros argentinos, uruguayos y chilenos eligen esta zona para escapar del frío.

Además, julio coincide con las vacaciones escolares en varios países de la región, lo que impulsa la oferta turística con excursiones activas, gastronomía en funcionamiento y movimiento en los destinos. Sin embargo, la alta demanda obliga a planificar con anticipación vuelos y alojamientos, especialmente en lugares bien ubicados.

Porto de Galinhas, en Pernambuco, es uno de los destinos más populares. Cerca de Recife, se destaca por sus famosas piscinas naturales formadas entre arrecifes y aguas cristalinas. Ideal para familias, parejas y grupos, ofrece paseos en jangada, caminatas por la costa y una infraestructura turística completa. Aunque puede haber días nublados o lluviosos, las temperaturas siguen siendo mucho más agradables que en el invierno argentino.

Por su parte, Jericoacoara, en Ceará, brinda una experiencia más agreste y natural. Sus dunas, lagunas y atardeceres únicos forman parte de su identidad. Julio marca el inicio de un período con menos lluvias, ideal para quienes buscan calor, viento para practicar kitesurf y windsurf, y excursiones por la arena y lagunas de agua dulce. Con máximas cercanas a los 30°C, Jeri es un destino para quienes disfrutan de un entorno más salvaje y menos urbano.

Porto de Galinhas es de las opciones más elegidas y se hizo famosa por sus piscinas naturales.

Finalmente, Pipa, en Rio Grande do Norte, ofrece un mapa diverso de playas y balnearios con perfiles variados: desde zonas tranquilas hasta playas con olas y espacios para caminatas panorámicas. Su combinación de acantilados, vegetación y vida nocturna relajada la convierte en una alternativa bohemia para quienes buscan calor y mar en un ambiente con personalidad.

Las claves para una escapada del frío de Argentina

Aunque el Nordeste es una apuesta fuerte para escapar del frío, cada destino tiene su particularidad. Porto de Galinhas es más accesible y con servicios tradicionales, Jericoacoara destaca por su paisaje único y traslados más largos, y Pipa atrae con su mezcla de movimiento nocturno y naturaleza.

Antes de decidir, conviene revisar el pronóstico climático, ya que julio puede presentar algunos días con nubosidad o lluvias pasajeras. Además, es importante considerar no solo la temperatura máxima sino también el viento y la temperatura del mar para asegurarse una estadía cómoda y disfrutables jornadas de playa.

En cuanto al equipaje, la recomendación es llevar ropa liviana, traje de baño, protector solar y calzado cómodo, junto con una prenda fina para la noche o espacios con aire acondicionado. El sol puede sentirse fuerte incluso en invierno, por lo que la protección es clave.

En definitiva, para quienes buscan dejar atrás el frío y disfrutar de playas cálidas en julio, el Nordeste brasileño vuelve a ser una de las mejores opciones. Con sus múltiples propuestas, desde la comodidad de Porto de Galinhas hasta la aventura de Jericoacoara y el ambiente bohemio de Pipa, esta región ofrece un refugio perfecto para quienes quieren un verano adelantado en pleno invierno del sur del continente.