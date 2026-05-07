La belleza de Guarda do Embaú es llamativa porque está surcada por un río.

A poco más de 50 kilómetros de Florianópolis, en la ciudad de Palhoça, Santa Catarina, se encuentra Guarda do Embaú, una playa que se destaca por su belleza natural y su ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan un descanso rodeado de naturaleza y escaparse de las bajas temperaturas del invierno argentino.

Este destino cautiva a los visitantes con su entorno único: colinas verdes que abrazan la costa y el Río de la Madre, que desemboca en el mar generando un estuario de gran atractivo visual. El paisaje combina aguas cristalinas y arena blanca, creando un escenario perfecto para nadar y relajarse.

Además, Guarda do Embaú es un punto elegido para practicar deportes como el surf y el stand-up paddle, así como para realizar caminatas por senderos ecológicos que llevan a miradores con vistas panorámicas al mar y las formaciones montañosas cercanas.

El sitio Visite Floripa destacó que “la playa es ideal para quienes buscan un ambiente tranquilo y contacto con la naturaleza. Las aguas cristalinas y la arena blanca de la playa forman un entorno impresionante, perfecto para nadar, hacer senderismo y practicar deportes como el surf y el stand-up paddle”.

Guarda do Embaú es una playa ubicada en la ciudad de Palhoça, en Santa Catarina.

Pero no todo es naturaleza: Guarda do Embaú mantiene viva su esencia cultural con un pueblo de pescadores bien conservado, que ofrece múltiples opciones gastronómicas para saborear la cocina típica de la región. Es un lugar donde la cultura local se siente y se vive.

Los senderos que rodean la playa también permiten acceder a otras cercanas, como Playa de Ensueño y Playa de Pinheira, ampliando las opciones para quienes visitan la zona y buscan variedad sin perder la tranquilidad. Guarda do Embaú representa una combinación perfecta entre belleza natural, cultura local y actividades al aire libre.

Otro destino de Brasil lleno de paz y aventura

En el litoral oeste del estado brasileño de Ceará, existe un pequeño pueblo costero que se destaca por su tranquilidad y belleza natural: Icaraizinho de Amontada. A unos 200 kilómetros de Fortaleza y cerca de la popular Jericoacoara, este destino ofrece un escape ideal para quienes buscan alejarse del ruido y disfrutar de paisajes abiertos y mar de colores intensos.

La playa de Icaraizinho se extiende por varios kilómetros con arena clara que se funde con un océano que cambia de tonalidad según la luz del día, alternando entre el verde esmeralda y un azul profundo. Las dunas suaves y los cocoteros que bordean la costa completan un escenario natural que invita a la contemplación y al descanso.