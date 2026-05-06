PSG empata 1-1 ante Bayern y vuelve a meterse en la final de la Champions

El Paris Saint-Germain, monarca vigente, empató 1-1 el miércoles en su visita al Bayern Munich para asegurarse un lugar en la final de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva gracias a una victoria global de 6-5.
Los franceses se enfrentarán al Arsenal el 30 de mayo en Budapest. Los Gunners vencieron el martes 1-0 al Atlético de Madrid para imponerse con un resultado global de 2-1.
Con una ventaja de 5-4 tras un emocionante partido de ida, el PSG tuvo un comienzo perfecto cuando Ousmane Dembélé, que había marcado dos goles la semana pasada, anotó con un potente disparo tras un pase preciso de Khvicha Kvaratskhelia en el minuto tres.
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Los visitantes pasaron gran parte del partido resistiendo con éxito la presión del Bayern, que necesitaba dos goles para igualar la eliminatoria, y esperando el momento oportuno para contraatacar.
El PSG fue encontrando gradualmente más espacios en la segunda mitad, a medida que los alemanes se desesperaban, y estuvo a punto de marcar en varias ocasiones con Desiré Doué y Kvaratskhelia al final del partido.
Harry Kane logró el empate para el Bayern en el tiempo de descuento, pero el local no volvió a patear al arco tras el gol y se quedó fuera de la definición.
Con información de Reuters