PSG empata 1-1 ante Bayern y vuelve a meterse en la final de la Champions

Liga de Campeones de la UEFA - Semifinal - Partido de vuelta - Bayern de Múnich vs. Paris Saint-Germain

El Paris Saint-Germain, monarca vigente, empató 1-1 el miércoles ‌en su visita ‌al Bayern Munich para asegurarse un lugar en la final de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva gracias a una victoria global de 6-5.

Los franceses ​se enfrentarán ⁠al Arsenal el 30 de ‌mayo en Budapest. Los ⁠Gunners vencieron el martes ⁠1-0 al Atlético de Madrid para imponerse con un resultado global de ⁠2-1.

Con una ventaja de 5-4 ​tras un emocionante partido ‌de ida, el ‌PSG tuvo un comienzo perfecto cuando ⁠Ousmane Dembélé, que había marcado dos goles la semana pasada, anotó con un potente disparo ​tras ‌un pase preciso de Khvicha Kvaratskhelia en el minuto tres.

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Los visitantes pasaron gran parte del partido resistiendo con éxito ⁠la presión del Bayern, que necesitaba dos goles para igualar la eliminatoria, y esperando el momento oportuno para contraatacar.

El PSG fue encontrando gradualmente más espacios en la segunda mitad, a ‌medida que los alemanes se desesperaban, y estuvo a punto de marcar en varias ocasiones con Desiré Doué y Kvaratskhelia al final del ‌partido.

Harry Kane logró el empate para el Bayern en el tiempo de ‌descuento, pero ⁠el local no volvió a patear al arco tras ​el gol y se quedó fuera de la definición.

Con información de Reuters