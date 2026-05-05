Pasito: lanzan una aplicación que te regala comida y entradas para el cine solo por caminar (Créditos: Pexels)

Hace solo días lanzaron la aplicación Pasito que ofrece la posibilidad de ejercitarse con una motivación: canjear tus logros por premios en la ciudad de Buenos Aires. Ya sea que seas una persona que habitualmente camina, hace actividad física o solo busca incorporar mejores hábitos en tu vida diaria, la app ofrece un incentivo para llevar una vida más saludable.

Cómo funciona Pasito: la app para canjear pasos por beneficio

Bajo la premisa de ser la app que convierte la actividad física en beneficios reales, Pasito ofrece una dinámica simple: con mayor movimiento, se logran cumplir objetivos, se suma progreso y se desbloquean premios que podés canjear en locales y diferentes marcas. Por ahora, los premios van desde café, hamburguesas, milanesas en espacios gastronómicos, hasta entradas para cines de Hoyts Cinemark y al teatro.

En detalle, 1000 pasos equivalen a 1 "pasito" que son como puntos que acumulados, se pueden intercambiar por diferentes beneficios gastronómicos y culturales. Se pueden ganar hasta 15 pasitos por día, lo que equivale a 15 mil pasos. Es clave usarlo cuando ya estés en el local, ya que al apretar "Canjear" tenés solo 10 minutos para intercambiar tus puntos por un premio.

"A mí la parte que más me gusta de la aplicación son los desafíos con marcas. Además, tenemos todo lo que es el ranking para ver qué barrio camina más y quién es la persona que más camina de toda la aplicación", sostuvo uno de sus creadores al promocionarla en Instagram.

Y añadió: "También van a poder competir con sus amigos, para ver quién es el que más camina del grupo".

La propuesta no busca solo contar pasos, sino convertir el movimiento cotidiano en algo útil. Entre sus grandes beneficios, la app destaca:

Cumplir objetivos de movimiento.

Seguir tu progreso de forma simple.

Canjear recompensas reales.

Descubrir nuevos lugares cerca tuyo en la ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo descargar la aplicación Pasito?

La aplicación ya está disponible en IOS en la App Store y para Android en la Play Store. Es completamente gratuita, pero se debe ser mayor de 17 años para poder descargarla.