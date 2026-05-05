Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors viajará a Guayaquil para enfrentar al Barcelona SC este martes, en un partido clave de la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize buscará consolidar su clasificación a octavos de final tras la polémica derrota ante Cruzeiro que cortó su invicto de 14 partidos, mientras que los ecuatorianos se juegan su última carta: sin puntos en tres fechas, una derrota los elimina matemáticamente del torneo continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Barcelona SC, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Barcelona SC?

El partido entre Boca Juniors y Barcelona SC por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará este martes 5 de mayo de 2026, a partir de las 21:00 horas (hora argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefé para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium y Telefé YouTube. El árbitro principal del partido será el colombiano Carlos Betancur.

El conjunto de Claudio Úbeda llega a este compromiso tras una semana intensa, habiendo recorrido casi 15.000 kilómetros entre Brasil, Santiago del Estero y Guayaquil. Por la Copa, los de La Ribera vienen de caer 1-0 ante Cruzeiro en Belo Horizonte en un partido marcado por la polémica expulsión de Adam Bareiro con doble amarilla que no fue, resultado que cortó un invicto de 14 partidos en todas las competiciones.

A pesar del tropiezo en Brasil, Boca se mantiene segundo en el Grupo D con 6 puntos, la misma cantidad que Universidad Católica (líder) y Cruzeiro (tercero), pero con mejor diferencia de gol que este último (+3 vs +1). En el torneo local, el Xeneize ya aseguró su clasificación a los octavos de final del Apertura al terminar tercero en el Grupo A con 24 puntos, y viene de imponerse el fin de semana 2-1 ante Central Córdoba utilizando un equipo alternativo con varios suplentes.

El antecedente entre ambos equipos en esta edición de la Copa Libertadores es favorable para Boca: en la segunda fecha del grupo, los dirigidos por Úbeda golearon 3-0 a Barcelona SC en La Bombonera con goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera. Sin embargo, para este partido el equipo argentino deberá lidiar con importantes bajas: Bareiro cumplirá su fecha de suspensión, Herrera está lesionado con un desgarro que lo mantendrá afuera aproximadamente un mes, y Agustín Marchesín continúa recuperándose de la rotura de ligamentos que sufrió precisamente en aquel primer encuentro con los ecuatorianos.

Por su parte, Barcelona SC llega a este partido en medio de una profunda crisis deportiva e institucional. El equipo torero es último en el Grupo D sin puntos tras tres derrotas consecutivas (-4 diferencia de gol), y matemáticamente no tiene margen de error: una derrota lo elimina definitivamente de la Copa Libertadores. En el campeonato ecuatoriano, los amarillos ocupan el tercer puesto de la LigaPro con 20 puntos, pero no consiguen victorias en las fechas recientes.

La situación del técnico César Farías es delicada. En el último partido ante Manta, que terminó 1-1 con un equipo alternativo, los hinchas insultaron al entrenador venezolano y pidieron públicamente su salida. Farías había guardado a sus titulares pensando justamente en este compromiso continental, apostando todo a intentar rescatar algo ante Boca. La principal carta ofensiva de Barcelona es Darío Benedetto, ex delantero del Xeneize que lleva 5 goles en la LigaPro esta temporada, quien formará dupla con Miguel Parrales en el ataque.

La tabla del Grupo D tras tres fechas muestra un escenario de máxima paridad en la zona alta: Universidad Católica lidera con 6 puntos, seguido por Boca Juniors (6 pts, +3 diferencia de gol), Cruzeiro (6 pts, +1 diferencia de gol) y Barcelona SC en el fondo con 0 puntos. Un triunfo del Xeneize sería clave para encaminar la clasificación a octavos antes de los duelos finales contra Cruzeiro y U. Católica en La Bombonera. Farías ya anticipó que cambiará el planteo táctico respecto al 3-0 sufrido en Buenos Aires.

Formaciones probables de Barcelona SC y Boca Juniors

El técnico de Barcelona SC, César Farías, apostará a un esquema 5-3-2 ultra defensivo para intentar contener a Boca y mantener vivas las escasas esperanzas de clasificación. El entrenador venezolano guardó a sus titulares en el empate 1-1 ante Manta en la LigaPro, pensando específicamente en este partido. Darío Benedetto, quien se reencontrará con su ex equipo, será la principal referencia ofensiva junto a Miguel Parrales.

Los ecuatorianos tendrán importantes bajas para este compromiso. Joao Rojas está descartado por una lesión grave de rodilla que lo mantendrá afuera durante nueve meses, mientras que Luis Cano sufre un esguince grado 3 de tobillo que lo alejará de las canchas por aproximadamente un mes y medio. Héctor Villalba es duda debido a un golpe sufrido en el partido ante Orense. Farías privilegia la solidez defensiva con una línea de cinco, intentando evitar otra goleada como la sufrida en La Bombonera.

Por el lado de Boca Juniors, Claudio Úbeda recuperará a todos los titulares que descansaron en el partido ante Central Córdoba por el Apertura. El esquema será el habitual 4-3-1-2, con Leandro Brey manteniendo su lugar en el arco tras la lesión de larga duración de Agustín Marchesín. La gran incógnita pasa por quién reemplazará a Adam Bareiro en el ataque: todo indica que será Milton Giménez, aunque Exequiel Zeballos también pelea por ese lugar.

Las bajas confirmadas del Xeneize son significativas. Además de Bareiro, que cumple la suspensión tras su expulsión ante Cruzeiro, Ander Herrera estará afuera por aproximadamente un mes debido a un desgarro, aunque podría regresar tras el parate por el Mundial de Clubes. Juan Barinaga, lateral derecho suplente, sufrió una distensión en el último partido y tampoco estará disponible. Como mencionamos, Marchesín continúa recuperándose de la rotura de ligamentos que lo dejó afuera desde el primer enfrentamiento con Barcelona SC, por lo que Brey seguirá siendo el arquero titular.

Probable formación de Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla, Luca Sosa; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Tomás Martínez; Miguel Parrales, Darío Benedetto.

José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla, Luca Sosa; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Tomás Martínez; Miguel Parrales, Darío Benedetto. Probable formación de Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez o Exequiel Zeballos.

Barcelona SC vs Boca Juniors: Ficha técnica