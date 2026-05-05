Juan Etchegoyen expuso la relación de dos famosos periodistas.

Durante Mitre Live, el artista Juan Etchegoyen reveló detalles íntimos sobre dos periodistas famosos que estarían formando un nuevo vínculo romántico. Este inesperado encuentro reaviva las especulaciones sobre ambos en el mundo de la farándula.

Etchegoyen abrió el programa asegurando qué: “un fuerte rumor de romance que tiene la particularidad de que ellos han tenido una historia hace años así que donde hubo fuego cenizas quedan puede aplicar”, dejando la puerta abierta a la incógnita sobre quiénes son los enamorados.

Además, afirmó que se los vio el sábado a la noche pasándola “bomba” y que llamó la atención ya que tenían una historia que quedó pendiente. “Estoy hablando de lo que puede confirmarse como un amor de periodistas", aseguró el conductor.

Para añadir pistas al misterio, el artista aportó algunos detalles no menores para descubrir quiénes son los protagonistas de esta historia de amor: “Ella es ex de un reconocido político y él conduce hace años programas deportivos y también magazine. Los dos están solteros y han compartido una velada el fin de semana", sumoó el periodista.

Revelan quiénes son los periodistas enamorados

Juan Etchegoyen revela que la persona que le compartió la información acerca de este nuevo vínculo aseguró que “están muy cómodos el uno con el otro” y que son “súper cercanos”. Luego, le pone fin al suspenso y confirma que está hablando de la ex de Moritan, Priscila Crivocapich y el periodista Rifle Varela (Juan Manuel Varela).

Finalmente compartió los detalles íntimos sobre su cita romántica de fin de semana, garantiza que tuvo lugar en el Movistar Arena, cuando los dos fueron a ver la banda de cumbia Q’ Locura. “Es un parejon la verdad. Se los veía con mucha química me contaban personas que los vieron y muy enganchados desde lo verbal", agregó el artista.