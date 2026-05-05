Son hermanos, les gusta la música e hicieron un disco lleno de letras catárticas: se presentan este finde en Palermo

Ponfe es un dúo de hermanos que se presenta este 9 de mayo en Cultural Thames.

Ponfe es un dúo conformado por los hermanos Isabel y Joaquín Ponferrada, consolida su camino en la escena emergente con el lanzamiento de Reparo, su primer álbum de larga duración. Tras haber explorado el formato corto con sus EPs ¿Desea guardar los cambios? (2020) y Otra Dedicatoria (2023), los músicos presentan una obra que funciona como refugio y reconstrucción.

Producido junto a Bruno Gross, el disco se gestó en un proceso de un año y medio marcado por la experimentación. En esta nueva etapa, los hermanos decidieron sumergirse de lleno en el indie rock y pop, géneros que siempre anhelaron para el proyecto y que en este álbum les permitieron jugar con capas, texturas y sintetizadores.

Según explican sus integrantes, la premisa fue construir una paleta sonora que espejara el disfrute de la creación, pero que al mismo tiempo estuviera a la altura de la fragilidad emocional que demandaban las letras. Las influencias de Ponfe trazan un puente entre la herencia familiar y el fanatismo contemporáneo.

En el ADN del disco resuenan grandes nombres de la canción latinoamericana como Charly García, Julieta Venegas y Andrés Calamaro, junto a referentes del indie internacional como Phoenix y Haim. Un detalle curioso del proceso creativo fue la inspiración en artistas como Sade, cuyo tema By Your Side fue clave para definir la instrumentación de su canción Un Paso Atrás.

Ponfe.

Esta mezcla de estilos decanta en composiciones donde los puentes suelen dar giros inesperados, rompiendo la tranquilidad con armonías complejas que demuestran la meticulosidad del dúo. La presentación en vivo de Reparo promete ser una experiencia que trasciende lo estrictamente musical para rozar lo teatral.

Cómo será el show de Ponfe en el Cultural Thames

Los hermanos preparan un show diseñado para una sala pequeña que fomente la cercanía con el público, con una puesta que incluirá el uso simbólico del telón y un recorrido ordenado por la lista de temas del disco. El objetivo es crear un universo donde las canciones nuevas dialoguen con su repertorio anterior, invitando al espectador a un espacio de escucha atenta y retiro emocional.

Con este álbum, Isabel y Joaquín logran materializar un sonido propio que se mueve entre la melancolía y la resiliencia. Para los hermanos Ponferrada, Reparo no es solo el título de una canción o de un disco; es la respuesta a una búsqueda constante de identidad y una declaración de sinceridad amorosa que ahora, finalmente, están listos para compartir cara a cara con su audiencia.