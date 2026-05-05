Mau y Ricky protagonizaron un blooper viral en pleno Buenos Aires: la reacción y risas de la gente al verlos

Mau y Ricky se rieron ante lo que les sucedió en Buenos Aires.

Los hermanos Mau y Ricky Montaner protagonizaron un desopilante momento en las calles de Buenos Aires que no tardó en volverse viral en las redes sociales. Todo ocurrió a la salida de Hotel Faena -donde se hospedan-, que coincide casualmente con el lugar elegido por los Jonas Brothers durante su visita al país.

Ante la magnitud del evento, se montó un operativo de seguridad que incluía vallas y una guardia de efectivos, lo que generó una expectativa entre las jonáticas que aguardaban ver a los músicos estadounidense que se presentarán este 5 y 6 de mayo en el Movistar Arena.

La confusión alcanzó su punto máximo cuando las puertas se abrieron y el despliegue de seguridad comenzó a moverse. Al ver que alguien salía, la multitud estalló en gritos de euforia, cámaras en mano y carteles en alto, convencida de que Joe, Nick o Kevin estaban por aparecer.

Sin embargo, todos quedaron atónitos cuando quienes cruzaron el umbral fueron los hijos de Ricardo Montaner, desatando una reacción tan espontánea como divertida entre las presentes. Al notar que no se trataba de los Jonas, las fans soltaron al unísono una onomatopeya de decepción y se rieron al unísono.

Jonas Brothers.

Mau y Ricky, lejos de pasar de largo, captaron el mensaje de inmediato y respondieron con muecas de complicidad, riéndose junto a las seguidoras al darse cuenta de que, por unos segundos, habían sido los "Jonas Brothers" por error.

Así fue el regreso de los Jonas Brothers a Argentina en 2024

El Movistar Arena fue el escenario de un reencuentro cargado de nostalgia para el público local hace dos años, en abril del 2024. Tras diez años sin visitar el país, los Jonas Brothers regresaron a Buenos Aires ante una multitud que colmó las instalaciones para repasar su trayectoria y celebrar su vigencia.

La salida a escena de Kevin, Joe y Nick Jonas desató una respuesta inmediata de la audiencia, que acompañó cada tramo del espectáculo con una ovación constante. El concierto se destacó por una puesta en escena de alto nivel y una ejecución precisa, logrando capturar la atención de los presentes desde el inicio de la función.