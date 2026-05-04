El drama de Julián Weich por el cierre de su empresa.

El famoso conductor Julián Weich contó el drama personal que vive ya que cerrará su empresa por la caída del consumo. Tras más de 15 años de historia se suma a la lista de compañías que se pierden por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Esto lo confirmó durante su visita a La Noche de Mirtha (El Trece), conducido por Juana Viale y sorprendió al resto de sus invitados. Conciencia nació como una una iniciativa comercial con un fuerte perfil solidario ya que donaba el 50 por ciento de sus ganancias a diferentes organizaciones sociales.

"Se acabó el consumo": la tajante afirmación de Julián Weich sobre la crisis

“Estoy por cerrar Conciencia, mi marca. No funciona más. La empresa la tengo hace 16 años, vendía agua, puré de tomate, arroz, pintura. La voy a cerrar porque se acabó el consumo”, detalló Weich con tristeza.

En ese sentido, agregó: "Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y no donar. Ya está".

El anuncio llegó poco después de que el economista Miguel Ángel Boggiano afirmara que “el consumo privado acaba de marcar un récord histórico”, señalando que la realidad es muy distinta a la que señalan algunos que apoyan al gobierno de Javier Milei.

Al respecto el conductor marcó que no se trataba de una fundación ni de una ONG, sino de una empresa comercial cuyo sustento era las ventas que en el presente no permite sostener la estructura necesaria para cumplir con el fin benéfico original.

“No entra plata. Y eran productos de primera necesidad y de buena calidad”, sumó. Conciencia ofrecía productos de primera necesidad, como agua mineral, arroz, puré de tomate y pintura. "Inclusive los que me ayudaban, muchos, ya es como que no tienen ni ganas de ayudarme porque están más preocupados por otros temas que por ayudarme a mí a vender”, añadió Julián Weich respecto de los motivos del cierre de su empresa.

Además, insistió: "Yo no le ocasiono ni gasto ni me tienen que donar nada porque es una empresa, no es una fundación. Pero lamentablemente la tengo que cerrar". Para concluir, el conductor destacó el trabajo de las distintas entidades que se ocupan de hacer el trabajo cuando no llega el Estado. "He estado en lugares donde no llega ni el viento; si no se ocupan las ONG, nadie lo hace", recalcó.