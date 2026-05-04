Cuánto cobra un camionero en Argentina en mayo 2026: el salario que gana

El monto que cobran los camioneros en mayo

El Sindicato de Camioneros alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del transporte que define los salarios del sector para los próximos meses y establece cuánto cobrarán los trabajadores en mayo de 2026. La actualización contempla una suba total del 10,5%, distribuida en tramos mensuales entre marzo y agosto, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

El entendimiento fue firmado con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Cargas (Catac) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), y fija un esquema de aumentos escalonados: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto.

En este contexto, los salarios básicos quedaron actualizados desde abril —impactando directamente en lo que se cobra en mayo— con valores que varían según la categoría laboral.

Escala salarial de camioneros en mayo 2026

Para los choferes, los sueldos de referencia son los siguientes:

Chofer de primera categoría: $984.338,23

$984.338,23 Chofer de segunda categoría: $966.796,94

$966.796,94 Chofer de tercera categoría: $949.237,91

En el caso de puestos jerárquicos o con responsabilidades específicas, los ingresos son:

Encargado: $925.139,02

$925.139,02 Chofer de camión blindado (caudales): $1.058.288,49

$1.058.288,49 Chofer de grúa hasta 10 toneladas: $1.001.886,88

$1.001.886,88 Chofer de grúa de más de 300 toneladas: $1.794.200,37

Para el personal operativo y administrativo, las escalas vigentes son:

Auxiliar operativo de primera: $1.352.649,37

$1.352.649,37 Auxiliar operativo de segunda: $933.991,45

$933.991,45 Administrativo de primera categoría: $979.547,91

$979.547,91 Administrativo de cuarta categoría: $880.401,48

Además de estos básicos, el acuerdo incluye una suma no remunerativa de $53.000, abonada con los sueldos de marzo. De ese total, $49.471 se incorporaron al salario básico desde abril, lo que mejora la base de cálculo para futuros aumentos y adicionales.

Camioneros: cuánto cobran en mayo

El convenio también suma beneficios adicionales que impactan en el ingreso final. Desde abril se paga un bono mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad, destinado a trabajadores de logística, clearing y carga postal. A su vez, las empresas deberán realizar un aporte de $25.000 por trabajador a la obra social OSCHOCA, con el objetivo de fortalecer la cobertura de salud del gremio.

El acuerdo paritario prevé una instancia de revisión en la primera quincena de junio de 2026, donde se evaluará la evolución de la inflación. En caso de detectarse un desfasaje, se podría definir una nueva suma no remunerativa para compensar la pérdida de poder adquisitivo, que luego sería incorporada a las escalas salariales.

Cuánto ganan camioneros en mayo 2026.

Otro acuerdo clave del gremio

En paralelo, el gremio cerró un acuerdo específico con Coca-Cola que beneficia a unos 1.500 trabajadores del sector de Aguas y Gaseosas. El convenio establece el fin de la tercerización, con la incorporación directa de choferes, ayudantes y mecánicos, quienes mantendrán su antigüedad y derechos laborales. También se prevé la contratación de personal para el turno nocturno, donde predominaban condiciones laborales más precarias.

Como parte de ese acuerdo, se dispuso además el pago de un bono de $300.000 vinculado al Mundial, destinado a los trabajadores que participen en promociones especiales relacionadas con la marca.