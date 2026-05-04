Nelson Castro encendió las alarmas por lo que reveló sobre el gobierno de Milei: "Lapidario"

Nelson Castro encendió las alarmas por lo que reveló sobre el gobierno de Milei.

Durante su programa en Radio Rivadavia, el periodista Nelson Castro lanzó una feroz crítica contra el gobierno de Javier Milei. Con total indignación, cuestionó los recientes escándalos en la Casa Rosada, repudió los beneficios exclusivos de los funcionarios libertarios y advirtió sobre el inmenso daño político para la actual gestión.

La crisis de credibilidad golpea con fuerza a la mesa chica del oficialismo. En ese sentido, Nelson Castro analizó la conducta de las máximas autoridades y apuntó contra el uso de los diferentes recursos estatales. "Los libertarios dijeron que no lo iban a hacer, ese es el problema", inició. Acto seguido, profundizó en la traición al discurso original: "El coche oficial, la custodia, son comportamientos de casta. Ellos dijeron que no lo iban a hacer".

Luego, el periodista alertó sobre el grave impacto ético del escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "El problema principal ya no pasa por lo judicial", sentenció. En ese sentido, le dedicó un mensaje letal al vocero presidencial: "Lo que no entiende Manuel Adorni es que el daño va más allá de lo judicial. Pudiera ser que la Justicia dijera 'no cometiste ningún delito', pero los comportamientos fueron comportamientos de casta". "Eso es lapidario para los postulados del Gobierno", sentenció Castro.

Nelson Castro encendió las alarmas por lo que reveló sobre el gobierno de Milei.

El "ABC de la comunicación política" para Nelson Castro

Finalmente, cerró con una dura reflexión sobre la fragilidad de La Libertad Avanza ante estos conflictos internos. "Cuando uno tiene que salir a reafirmar un ministro o una política determinada para generar confianza, es porque falta confianza. Es el ABC de la comunicación política", concluyó.