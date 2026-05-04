Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz, confirmó hoy en su declaración ante la Justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo para realizar su trabajo.

Este hombre, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado este lunes en calidad de testigo como parte de la ronda de testimonios en el marco de de la investigación el patrimonio del funcionario acusado por enriquecimiento ilícito. Tabar declaró bajo juramento de decir la verdad.

NOTICIA EN DESARROLLO