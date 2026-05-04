La herramienta permite reportar animales perdidos o encontrados, iniciar procesos de adopción y gestionar en un mismo espacio todas las opciones para su cuidado.

La Subsecretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un nuevo sitio oficial para la gestión y el acceso a servicios destinados a las mascotas porteñas.

La herramienta permite reportar animales perdidos o encontrados, iniciar procesos de adopción y gestionar en un mismo espacio todas las opciones para su cuidado. Además, muestra la agenda de atención veterinaria y la posibilidad de solicitar turnos para vacunación antirrábica y castraciones gratuitas, entre otras alternativas.

¿Cómo funciona Animales BA: Perros y Gatos?

La plataforma Animales BA: Perros y Gatos se presenta como un entorno digital que centraliza en un solo lugar todas las herramientas vinculadas al

El sitio incorpora un buscador de animales perdidos y encontrados que permite cargar información en caso de extravío o hallazgo. Para ello, se completa un formulario con datos del animal, la zona y una imagen, que luego se publica en el sistema para facilitar su identificación.

También cuenta con una sección de adopción que reúne mascotas bajo el cuidado de distintas organizaciones. Cada uno dispone de una ficha con información sobre su edad, tamaño, características y su historia. Quienes estén interesados podrán completar un formulario con datos personales y características del hogar; esa información es derivada a la organización responsable, que continúa el proceso.

Además, la plataforma centraliza todos los servicios vinculados al cuidado de perros y gatos en la Ciudad. Desde el mismo sitio se puede acceder a la agenda de atención veterinaria, solicitar turnos para vacunación antirrábica y castraciones gratuitas, consultar la ubicación de caniles y realizar trámites vinculados al cuidado. También permite realizar denuncias por maltrato, inscribirse en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos y acceder a cursos de capacitación para paseadores.