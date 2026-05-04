Polémica por la nueva política de Sony en PS4 y PS5

Fuente: Hard Zone.

Todo empezó el 25 de abril, cuando el modder y youtuber Lance McDonald documentó en redes sociales que los juegos digitales comprados en la PS Store después de marzo de 2026 mostraban un temporizador de 30 días. Según su publicación, Sony habría añadido un requisito de registro online para los juegos digitales de PS4 y PS5 que exige que la consola se conecte a internet cada 30 días; de lo contrario, se revocaría el acceso al juego. El posteo se viralizó y Sony estuvo varios días en silencio mientras la comunidad especulaba.

Qué dijo Sony finalmente

La respuesta oficial llegó a través de un portavoz que habló con el medio GameSpot. La declaración fue la siguiente: "Se requiere una única comprobación en línea para confirmar la licencia del juego, tras la cual no será necesario realizar más comprobaciones." La aclaración, sin embargo, no cerró el debate. La declaración de Sony no aclara por qué los usuarios estaban viendo temporizadores activos en algunos de sus juegos digitales comprados después de marzo de 2026. Tampoco se explica qué ocurre exactamente si esa comprobación inicial no se realiza.

Qué encontraron los usuarios en la práctica

Un usuario de Resetera llevó a cabo pruebas concretas que contradijeron parcialmente el mensaje de Sony. Según sus hallazgos, las nuevas compras en la PSN no reciben automáticamente un archivo de licencia con duración indefinida, como ocurría antes, sino una licencia temporal de 30 días. "El primer juego lo compré el 9 de abril. Encendí la PS4 el 21 de abril y se instaló automáticamente una licencia de 30 días para el juego."

El soporte de PlayStation también contribuyó a la confusión. El soporte había respondido a algunos usuarios con mensajes contradictorios que llegaban a decir: "Si la consola no se conecta a internet en un plazo de 30 días, la licencia caduca y es posible que el juego no se inicie hasta que se restablezca la conexión." Sony aclaró que esas respuestas del soporte no deben tomarse como verdad oficial.

Por qué esto genera tanto ruido

El trasfondo histórico hace que la reacción sea más intensa de lo habitual. La nueva política revivió la polémica de 2013, cuando la Xbox One requería conectarse a internet al menos una vez cada 30 días para validar juegos. Sony aprovechó ese momento para burlarse de Microsoft y lanzar un sistema que, según dijo, no penalizaría a sus usuarios. Que Sony implemente ahora algo similar —aunque más acotado— es lo que más irrita a la comunidad.

La cuestión de fondo es más profunda que un temporizador. El DRM (Digital Rights Management) es el sistema de gestión de derechos digitales que controla cómo y cuándo podés acceder a un contenido que compraste. Una vez que el sistema realiza la verificación inicial —dentro de los 30 días posteriores a la compra— la consola no volvería a requerir este proceso para ese juego específico, y los usuarios podrían seguir accediendo y jugando normalmente, incluso offline. Pero mientras eso no quede técnicamente demostrado con evidencia clara, la desconfianza de la comunidad va a persistir.