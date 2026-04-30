Epic Games: juegos gratis del 30 de abril al 7 de mayo 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games Store renovó su promoción semanal y desde el 30 de abril hasta el 7 de mayo de 2026 permite reclamar gratis dos títulos para PC: Oddsparks: An Automation Adventure y un bundle especial de Firestone Online Idle RPG. Como siempre, una vez añadidos a la biblioteca, quedan para siempre en la cuenta del usuario.

La propuesta de esta semana combina dos estilos muy distintos: por un lado, un juego de automatización y aventura con estética relajada; por el otro, un RPG idle con recompensas exclusivas valuadas en más de 100 dólares. La promoción ya está activa y se puede aprovechar sin pagar, solo con una cuenta gratuita de Epic Games.

De qué tratan los juegos gratis de Epic esta semana

Oddsparks: An Automation Adventure

Es un juego que mezcla automatización, exploración y estrategia en tiempo real dentro de un mundo de fantasía. En lugar de las clásicas cintas transportadoras de los factory games, acá los protagonistas son pequeñas criaturas llamadas “Sparks”, que ayudan a transportar materiales, fabricar recursos y expandir talleres.

La idea es construir sistemas eficientes mientras se explora el mapa y se descubren nuevos secretos. Es una propuesta ideal para quienes disfrutan títulos como Factorio pero con una estética más amigable y menos industrial.

Es un juego que mezcla automatización, exploración y estrategia en tiempo real.

Firestone Online Idle RPG

En este caso no se regala el juego base —que ya es free to play— sino un bundle exclusivo con recompensas premium. Firestone es un RPG idle multijugador donde el jugador arma un equipo de héroes, mejora habilidades y equipo, y deja que las batallas avancen incluso cuando no está jugando.

El pack incluye una skin exclusiva para Luana, cofres, gemas, pergaminos, avatares y otros ítems especiales. Para recibirlo, los nuevos jugadores deben llegar al nivel 15 e iniciar sesión desde Epic Games Store.

Cómo descargar los juegos gratis en Epic Games Store

Para reclamar ambos títulos, hay que seguir estos pasos:

Entrar a la tienda de Epic Games Store.

Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games (o crear una gratis).

Buscar Oddsparks: An Automation Adventure y Firestone Online Idle RPG.

Presionar en “Obtener”.

Completar la compra a costo cero.

Confirmar que quedaron en la biblioteca.

La promoción estará disponible hasta el jueves 7 de mayo, por lo que conviene reclamarlos cuanto antes para no perder la oportunidad.