Epic Games: juegos gratis del 23 al 30 de abril 2026

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

El juego gratuito de la semana en la Epic Games Store ya está disponible y se trata de Doomblade, un metroidvania 2D que se puede reclamar sin costo desde el 23 hasta el 30 de abril de 2026. Una vez que lo agregues a tu biblioteca, queda para siempre, sin necesidad de pagar nada.

Este título, lanzado originalmente en 2023, suele tener un precio cercano a los 15 dólares, pero durante esta promoción semanal se puede descargar gratis en PC. Como es habitual, la plataforma renueva su juego sin costo cada jueves, por lo que conviene aprovechar la ventana de tiempo antes de que cambie.

¿De qué trata Doomblade?

Doomblade es un metroidvania de acción en 2D que combina exploración con combates rápidos y precisos. La historia sigue a Gloom Girl, la última de su especie, que encuentra una espada consciente llamada Doomblade y forma una alianza para escapar de su cautiverio y vengarse de los enemigos que los encerraron.

El gameplay gira en torno a un sistema de movimiento fluido, que permite desplazarse por el aire y atacar con gran precisión. A medida que avanzás, vas desbloqueando habilidades especiales y recorriendo distintos escenarios interconectados, desde cavernas hasta zonas más complejas llenas de enemigos y secretos.

Además, el juego fue bien recibido por la crítica y hasta obtuvo premios en competencias de desarrollo indie, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan algo diferente dentro del catálogo gratuito.

Doomblade es un metroidvania de acción en 2D que combina exploración con combates rápidos y precisos.

Cómo descargar Doomblade gratis en Epic Games

Si querés sumarlo a tu biblioteca, el proceso es simple y rápido:

Entrá a la página oficial de la Epic Games Store.

Iniciá sesión con tu cuenta (o creá una gratis).

Buscá Doomblade en la tienda.

en la tienda. Hacé clic en “Obtener”.

Confirmá la compra (vas a ver que el precio es $0).

Listo: el juego queda guardado para siempre en tu biblioteca.

En resumen, esta promo es una buena oportunidad para probar un metroidvania dinámico y con identidad propia sin gastar un peso. Como siempre, la clave es no colgarse: tenés tiempo hasta el 30 de abril para reclamarlo antes de que sea reemplazado por otro título gratuito.