Epic Games: juegos gratis del 16 al 23 de abril 2026

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

El juego The Stone of Madness se puede conseguir gratis por tiempo limitado en la tienda de Epic Games, una oportunidad ideal para sumar a tu biblioteca un título diferente, con fuerte impronta narrativa y estética única. Como suele pasar con estas promos, el beneficio está disponible solo durante unos días, así que conviene apurarse para reclamarlo antes del 23 de abril y conservarlo para siempre.

Desarrollado por el estudio español The Game Kitchen, el mismo detrás de Blasphemous, este juego mezcla estrategia, sigilo y aventura en un entorno oscuro y cargado de tensión. La descarga es completamente gratuita si se hace dentro del período promocional en la Epic Games Store, sin necesidad de pagar suscripción.

Un thriller táctico con estética inquietante

En The Stone of Madness, la historia transcurre en un monasterio del siglo XVIII convertido en prisión y manicomio. El jugador controla a cinco personajes con habilidades únicas que deben escapar mientras enfrentan peligros físicos y mentales. Cada decisión importa: el sigilo, la gestión de recursos y el trabajo en equipo son claves para sobrevivir.

Uno de los puntos fuertes del juego es su estilo artístico, inspirado en las pinturas de Francisco de Goya, lo que le da una identidad visual muy particular. A eso se suma un sistema de cordura que afecta directamente el comportamiento de los personajes, agregando una capa extra de complejidad.

Cómo descargar The Stone of Madness gratis en Epic Games

Si querés aprovechar esta promo, el proceso es bastante simple:

Ingresar a la tienda de Epic Games desde el navegador o la app

desde el navegador o la app Iniciar sesión con tu cuenta (o crear una gratis)

Buscar “The Stone of Madness” en el catálogo

Entrar en la página del juego

Hacer clic en “Obtener”

Confirmar la compra (no tiene costo)

Descargarlo cuando quieras desde tu biblioteca

El juego tiene un estilo artístico inspirado en las pinturas de Francisco de Goya.

Una vez que lo reclamás, el juego queda asociado a tu cuenta para siempre, incluso después de que termine la promoción.

En un catálogo lleno de propuestas similares, The Stone of Madness se destaca por su combinación de historia, estrategia y arte. Si te gustan los juegos con decisiones complejas y ambientaciones densas, esta puede ser una descarga obligada sin gastar un peso.