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La lujosa casa de Nicolás Otamendi en Lisboa

Desde su llegada en 2020, Otamendi se instaló en un exclusivo barrio de Lisboa. Qué pasará con su hogar tras confirmarse su arribo a River. 

02 de junio, 2026 | 14.42

Desde que Nicolás Otamendi llegó al Benfica en 2020, eligió vivir en Aroeira, un barrio pintoresco y exclusivo de Lisboa donde se instaló con su esposa e hijos. El defensor campeón del mundo de 38 años suele compartir en sus redes sociales imágenes y detalles de su hogar, que refleja un estilo de vida lujoso y confortable.

Sin embargo, esa tranquilidad se vio alterada en 2021, cuando la familia atravesó un duro momento: un grupo de ladrones profesionales irrumpió en su vivienda y se llevó relojes, joyas y efectivo valorados en aproximadamente 330 mil dólares. A pesar de esta experiencia, la casa de Otamendi continúa siendo un refugio de elegancia y paz, lejos del bullicio de los estadios y la presión del fútbol.

El espacio donde reside el futbolista destaca por su diseño cuidado y amplios ambientes, ideales para disfrutar en familia. A través de sus publicaciones, Otamendi muestra que su hogar combina lujo con comodidad, ofreciendo un lugar de descanso y privacidad en plena capital portuguesa.

Más allá del incidente del robo, la vivienda sigue siendo un símbolo de su éxito y una base sólida para su vida personal y profesional. En ese sentido, el defensor parece disfrutar de cada rincón, demostrando que, pese a las adversidades, mantiene su estilo de vida en un entorno seguro y exclusivo.

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Los detalles de la casa de Nicolás Otamendi

Entre los puntos que destacan de la casa de Otamendi se encuentran:

  • Un enorme espejo en una de las paredes.
  • Estante dedicado a sus logros deportivos, que incluyen la Copa del Mundo y la Copa América 2021, y un mobiliario que combina a la perfección con el mármol del suelo.
  • Un televisor de pantalla plana completa este espacio, que se convierte en el centro de la vida familiar y social del futbolista.
  • Uno de los aspectos más destacados de la casa es una escalera de caracol con una baranda de hierro negro, que añade un toque de estilo único a la decoración. Esta característica arquitectónica se convierte en un elemento visualmente impresionante en el hogar.
  • El baño de Otamendi refleja un estilo más refinado, con tonos oscuros y elementos de diseño cuidadosamente seleccionados. Un espejo extravagante en forma de sol dorado, un amplio cuadro con motivos de palmeras y una iluminación cuidadosamente colocada crean un ambiente de lujo y relajación.

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Tras confirmarse su llegada a River Plate el campeón del mundo deberá definir dónde será su residencia y que pasará con su hogar en Portugal, si será vendido o lo mantendrá para pasar las vacaciones con su familia o sus días después de su retiro.  

El defensor deberá elegir un nuevo hogar tras su regreso a Argentina.

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