La lujosa casa de Nicolás Otamendi en Lisboa

Cómo es la casa de lujo de Nicolás Otamendi en Portugal.

Desde que Nicolás Otamendi llegó al Benfica en 2020, eligió vivir en Aroeira, un barrio pintoresco y exclusivo de Lisboa donde se instaló con su esposa e hijos. El defensor campeón del mundo de 38 años suele compartir en sus redes sociales imágenes y detalles de su hogar, que refleja un estilo de vida lujoso y confortable.

Sin embargo, esa tranquilidad se vio alterada en 2021, cuando la familia atravesó un duro momento: un grupo de ladrones profesionales irrumpió en su vivienda y se llevó relojes, joyas y efectivo valorados en aproximadamente 330 mil dólares. A pesar de esta experiencia, la casa de Otamendi continúa siendo un refugio de elegancia y paz, lejos del bullicio de los estadios y la presión del fútbol.

El espacio donde reside el futbolista destaca por su diseño cuidado y amplios ambientes, ideales para disfrutar en familia. A través de sus publicaciones, Otamendi muestra que su hogar combina lujo con comodidad, ofreciendo un lugar de descanso y privacidad en plena capital portuguesa.

Más allá del incidente del robo, la vivienda sigue siendo un símbolo de su éxito y una base sólida para su vida personal y profesional. En ese sentido, el defensor parece disfrutar de cada rincón, demostrando que, pese a las adversidades, mantiene su estilo de vida en un entorno seguro y exclusivo.

Los detalles de la casa de Nicolás Otamendi

Entre los puntos que destacan de la casa de Otamendi se encuentran:

Un enorme espejo en una de las paredes.

Estante dedicado a sus logros deportivos, que incluyen la Copa del Mundo y la Copa América 2021, y un mobiliario que combina a la perfección con el mármol del suelo.

que incluyen la Copa del Mundo y la Copa América 2021, y un mobiliario que combina a la perfección con el mármol del suelo. Un televisor de pantalla plana completa este espacio, que se convierte en el centro de la vida familiar y social del futbolista.

completa este espacio, que se convierte en el centro de la vida familiar y social del futbolista. Uno de los aspectos más destacados de la casa es una escalera de caracol con una baranda de hierro negro , que añade un toque de estilo único a la decoración. Esta característica arquitectónica se convierte en un elemento visualmente impresionante en el hogar.

, que añade un toque de estilo único a la decoración. Esta característica arquitectónica se convierte en un elemento visualmente impresionante en el hogar. El baño de Otamendi refleja un estilo más refinado, con tonos oscuros y elementos de diseño cuidadosamente seleccionados. Un espejo extravagante en forma de sol dorado, un amplio cuadro con motivos de palmeras y una iluminación cuidadosamente colocada crean un ambiente de lujo y relajación.

Tras confirmarse su llegada a River Plate el campeón del mundo deberá definir dónde será su residencia y que pasará con su hogar en Portugal, si será vendido o lo mantendrá para pasar las vacaciones con su familia o sus días después de su retiro.