Así es la increíble mansión de Lionel Messi en Barcelona

La mansión de Lionel Messi en Barcelona.

Durante casi dos décadas, Lionel Messi vivió en Barcelona, tras jugar en el F.C. Barcelona, un período que marcó tanto su carrera como su vida familiar. Junto a Antonela Roccuzzo, formaron un hogar donde criaron a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en el tranquilo y lujoso barrio de Bellamar, en Castelldefels, a unos 20 minutos de la capital catalana.

La mansión que construyeron en ese lugar es mucho más que una casa: es un refugio familiar que combina un estilo mediterráneo moderno con amplios espacios para el deporte y la privacidad que tanto valoran. Messi mismo aseguró en varias entrevistas que cuando se retire, volverá a esta ciudad donde vio crecer a sus hijos.

Cuánto costó la mansión de Leo Messi en Barcelona

El terreno original donde levantaron la casa tiene 10 mil metros cuadrados y fue adquirido por un valor cercano a los 2 millones de euros. Está emplazado en una colina, lo que permite una vista panorámica privilegiada hacia el mar Mediterráneo y las montañas del Garraf, mientras que grandes paredones protegen el interior para preservar la intimidad.

La arquitectura mantiene el estilo minimalista que caracteriza a Messi y Antonela en todas sus propiedades alrededor del mundo. Con tonos neutros como beige, blanco y madera, el diseño interior es moderno y elegante, iluminado por grandes ventanales que conectan con los jardines exteriores, donde abundan las plantas que aportan color y privacidad.

La casa de tres pisos incluye todos los espacios necesarios para la vida diaria y el relax familiar: cocina, sala de estar, una sala de cine privada, biblioteca y gimnasio equipado. Además, los patios delanteros y traseros son protagonistas, con una pileta climatizada, terrazas con vistas abiertas y rincones pensados para el descanso y la recreación.

Para la diversión y el entrenamiento, la mansión cuenta con una cancha de fútbol privada y una pista de pádel, espacios que disfrutan tanto Messi como sus hijos. También hay un sector de parrilla y comidas para compartir con amigos, un punto clave para las reuniones familiares y sociales.

Aunque la decoración es sobria y minimalista, hay detalles que reflejan la historia y la pasión de la familia: retratos familiares, almohadones de fútbol, juguetes de los niños y recuerdos de la carrera del 10. Estos elementos fomentan un ambiente cálido y familiar, que contrasta con la modernidad del diseño.

Actualmente, Messi y su familia residen en Miami, donde el jugador se desempeña en el Inter Miami. Sin embargo, mantienen la mansión en Barcelona como un espacio especial para sus hijos, un lugar donde crecieron y al que podrán volver cuando quieran, manteniendo así un vínculo con la ciudad que los vio crecer.