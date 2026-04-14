Los 10 sí del nutricionista de Antonela Rocuzzo para manetener una dieta saludable. Foto: Getty Images.

Ismael Galancho es un nutricionista conocido por asesorar a Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. Para el especialista la clave está en incorporar hábitos saludables que ayuden a mantener una relación sana con la comida a largo plazo. No se trata de hacer dietas milagrosas, sino de seguir una serie de consejos que compartió y a continuación detallamos.

Los 10 sí del nutricionista de Antonela Roccuzzo

Galancho compartió sus 10 consejos para llevar adelante una alimentación saludable. En primer lugar, el experto destacó la importancia de priorizar alimentos reales por sobre los ultraprocesados, así como aseguró que es fundamental escuchar al cuerpo y no alimentarlo porque sí. Es decir, hay que saber comprender cuándo se tiene hambre y cuándo se quiere comer por ansiedad.

La clave está en mantener una alimentación equilibrada.

Asimismo, Galancho puso el foco sobre la calidad de los alimentos y las cantidades. Para el nutricionista, la clave está en qué ingerimos y cómo, manteniendo siempre un equilibrio. Es decir, no se trata de prohibir comidas, sino de encontrar la proporción adecuada y combinarla con otros alimentos que nutran al organismo. En este punto es clave la organización, y es que si las comidas están planificadas se evitan impulsos y comer "mal".

Por su parte, hidratarse, descansar bien y practicar ejercicio son esenciales para llevar adelante una vida saludable. En concreto, para Galancho lo fundamental está en hacerse de los hábitos y poco a poco llevar adelante una alimentación saludable en el tiempo, teniendo siempre presente los siguientes 10 "mandamientos":