Los 10 sí del nutricionista de Antonela Rocuzzo para manetener una dieta saludable

Ismael Galancho es un nutricionista conocido por asesorar a Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. Para el especialista la clave está en incorporar hábitos saludables que ayuden a mantener una relación sana con la comida a largo plazo. No se trata de hacer dietas milagrosas, sino de seguir una serie de consejos que compartió y a continuación detallamos.
Los 10 sí del nutricionista de Antonela Roccuzzo
Galancho compartió sus 10 consejos para llevar adelante una alimentación saludable. En primer lugar, el experto destacó la importancia de priorizar alimentos reales por sobre los ultraprocesados, así como aseguró que es fundamental escuchar al cuerpo y no alimentarlo porque sí. Es decir, hay que saber comprender cuándo se tiene hambre y cuándo se quiere comer por ansiedad.
Asimismo, Galancho puso el foco sobre la calidad de los alimentos y las cantidades. Para el nutricionista, la clave está en qué ingerimos y cómo, manteniendo siempre un equilibrio. Es decir, no se trata de prohibir comidas, sino de encontrar la proporción adecuada y combinarla con otros alimentos que nutran al organismo. En este punto es clave la organización, y es que si las comidas están planificadas se evitan impulsos y comer "mal".
Por su parte, hidratarse, descansar bien y practicar ejercicio son esenciales para llevar adelante una vida saludable. En concreto, para Galancho lo fundamental está en hacerse de los hábitos y poco a poco llevar adelante una alimentación saludable en el tiempo, teniendo siempre presente los siguientes 10 "mandamientos":
- Dar prioridad a alimentos naturales, optando por opciones frescas y con el menor nivel de procesamiento posible, es una de las bases para una alimentación saludable.
- A su vez, es recomendable limitar el consumo de productos ultraprocesados, especialmente aquellos que contienen altos niveles de azúcares, grasas y aditivos.
- También es clave desarrollar una alimentación consciente, prestando atención a las señales internas de hambre y saciedad para evitar excesos o restricciones innecesarias.
- En esa misma línea, no se trata de prohibir alimentos, sino de encontrar un equilibrio que resulte sostenible en el tiempo, en lugar de caer en restricciones extremas.
- La planificación de las comidas cumple un rol fundamental, ya que permite organizarse mejor y tomar decisiones más saludables en el día a día.
- Mantener una adecuada hidratación es otro punto esencial, dado que el agua cumple funciones clave en el correcto funcionamiento del organismo.
- El descanso también influye más de lo que se suele pensar, ya que dormir bien impacta directamente en el apetito y en el metabolismo.
- Sumar actividad física de forma regular ayuda a complementar una buena alimentación y favorece el bienestar general.
- Por otro lado, es importante evitar las llamadas dietas milagro, que suelen prometer resultados rápidos pero resultan difíciles de sostener y poco efectivas a largo plazo.
- Finalmente, la constancia aparece como un factor determinante, ya que los cambios reales y duraderos se construyen a partir de hábitos sostenidos en el tiempo.