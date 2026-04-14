No es ejercicio: la clave de las personas mayores de 60 años para mejorar su día, según un estudio

Con el correr de los años, las personas comienzan a experimentar cambios físicos y muchas veces deben lidiar con las pérdidas de seres queridos. Sin embargo, se considera que uno de los mejores recursos que tienen los adultos mayores es el humor. Por eso, un estudio reciente analizó cómo las personas de más de 60 años interpretan y utilizan el humor positivamente en su día a día.

Cómo funciona el humor en la tercera edad y por qué es tan importante

El estudio definió al humor como algo más complejo que una sola cosa y lo describió como “todo aquello que las personas dicen o hacen que otros perciben como divertido y que tiende a hacerles reír, así como los procesos mentales implicados en crearlo y percibirlo”. En concreto, lo que se considera gracioso varía de acuerdo al contexto, la generación y el entorno donde se encuentra una persona.

Así, analizaron el humor en su dimensión social por su capacidad de hacer conectar con personas y en su nivel emocional al ser un factor clave para aportar bienestar y regular los estados de ánimo. El informe definió que el humor es un elemento central en la experiencia de la vejez.

Las personas mayores pueden fortalecer sus vínculos sociales a través del humor (Créditos: Freepik)

Los expertos llevaron a cabo una investigación con 20 personas de entre 60 y 85 años a quienes les analizaron sus conversaciones para identificar patrones comunes y diferencias individuales. Así lograron identificar la importancia del humor y de su frecuencia, cómo incide en las interacciones sociales y cuáles son los estereotipos que se presentan.

Entre los hallazgos más importantes se definió cómo las personas mayores utilizan el humor en situaciones difíciles. Bajo el concepto de "reír para no llorar", muchos identificaron al humor como una herramienta de gestión emocional para los momentos difíciles, especialmente durante problemas de salud, pérdida de seres queridos o cambios en la autonomía personal.

Mientras que para algunos el humor funciona como una distracción, para otros es una manera de alejarse de los problemas. Algunos de los encuestados destacaron que también funciona como una "máscara" protectora en los momentos complicados para seguir adelante sin detenerse en el sufrimiento.

Otro de los roles relevantes del humor está centrado en su efecto positivo en las relaciones sociales, ya que muchos encuestados consideraron que reír con otras personas fortalece vínculos y mejora la comunicación.

El estudio reveló que el humor ayuda a iniciar conversaciones, aliviar situaciones incómodas y generar confianza. También es un indicador de afinidad entre personas, ya que puede influir en la elección de amistades y en la calidad de las interacciones. El gran problema de la dimensión social es que el humor y lo gracioso se ven fuertemente afectados cuando las personas mayores se encuentran solas.

Los distintos tipos de humor importan: cuál es el sano

El informe, además, diferenció distintos tipos de humor y señaló que los positivos son aquellos que buscan reforzar vínculos o mantener una actitud optimista frente a los desafíos y pérdidas de la vida.

Mientras que hay cierto tipo de chistes que pueden tener consecuencias negativas, especialmente cuando es un humor agresivo o que se hace a costa de una persona. El estudio remarca que el humor requiere responsabilidad, ya que el objetivo no es herir, sino aliviar la tensión o mejorar el día a día de personas que transitan situaciones difíciles.