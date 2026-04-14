Realizan un torneo para adultos mayores y es uno de los mejores destinos para una escapada: qué hacer en Colón

Entre Ríos es una excelente provincia para visitar y durante el último fin de semana de abril la ciudad de Colón será escenario del Encuentro Provincial de Tenis de Mesa para adultos mayores. Se trata de la excusa perfecta para ir y recorrer la ciudad que ofrece muchísimas actividades divertidas, perfectas para un fin de semana diferente.

Colón realiza un torneo de tenis de mesa para adultos mayores: cuándo es

El torneo de tenis de mesa se realizará el domingo 26 de abril a partir de las 9 en el edificio del SEDRONAR de Colón. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Liga Recreativa de Tenis de Mesa de Adultos Mayores, un espacio que busca fomentar la competencia deportiva y, además, fortalecer los vínculos entre pares y el fomento de hábitos saludables durante la tercera edad.

La organización ofrece la posibilidad de obtener más información del encuentro en la oficina municipal de Lindera Parque Quirós y también dejó disponible la línea telefónica 3447-640735 para resolver dudas de manera directa.

El torneo de tenis de mes para adultos mayores será el próximo 26 de abril

Qué otras actividades se pueden hacer en Colón, Entre Ríos

Dentro de la ciudad entrerriana, Colón se posiciona entre las más destacadas para hacer una escapada de fin de semana, ya que cuenta con muchísimos rincones para conocer y actividades para hacer. Entre ellas se destacan: