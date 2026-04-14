Realizan un torneo para adultos mayores y es uno de los mejores destinos para una escapada: qué hacer en Colón

Entre Ríos es una excelente provincia para visitar y durante el último fin de semana de abril la ciudad de Colón será escenario del Encuentro Provincial de Tenis de Mesa para adultos mayores. Se trata de la excusa perfecta para ir y recorrer la ciudad que ofrece muchísimas actividades divertidas, perfectas para un fin de semana diferente.
Colón realiza un torneo de tenis de mesa para adultos mayores: cuándo es
El torneo de tenis de mesa se realizará el domingo 26 de abril a partir de las 9 en el edificio del SEDRONAR de Colón. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Liga Recreativa de Tenis de Mesa de Adultos Mayores, un espacio que busca fomentar la competencia deportiva y, además, fortalecer los vínculos entre pares y el fomento de hábitos saludables durante la tercera edad.
La organización ofrece la posibilidad de obtener más información del encuentro en la oficina municipal de Lindera Parque Quirós y también dejó disponible la línea telefónica 3447-640735 para resolver dudas de manera directa.
Qué otras actividades se pueden hacer en Colón, Entre Ríos
Dentro de la ciudad entrerriana, Colón se posiciona entre las más destacadas para hacer una escapada de fin de semana, ya que cuenta con muchísimos rincones para conocer y actividades para hacer. Entre ellas se destacan:
- Las termas de Colón: cuentan con piletas, juegos acuáticos, espacios verdes frente al río Uruguay. Se tarat de un espacio perfecto para relajarse y pasar tiempo en familia.
- Parque Nacional El Palmar: a pocos kilómetros de la ciudad, el parque se erige como un punto natural protegido, ideal para desconectarse, rodeado de las palmeras Butiá Yatay, con senderos, miradores y playas de arena amarilla, una zona de acampe y diferentes servicios. También ofrece las ruinas jesuíticas del siglo XVII.
- Playas sobre el río Uruguay: la ciudad cuenta con kilómetros de playas de aguas cristalinas y arena blanca. Sus balnearios, que están entre los más destacados de agua dulce del país, son de acceso gratuito, al igual que el estacionamiento.
Además de extensas playas, Colón ofrece diferentes espacios culturales y ricones increíbles para visitar
- Espacios culturales para visitar: el sitio entrerriano tiene el Molino Forclaz, un museo histórico que refleja el trabajo de los inmigrantes. También cuenta con el Molino Aventura, un parque con tirolesa, puentes colgantes y actividades al aire libre.