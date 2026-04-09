Para detener la demencia senil: los 5 alimentos que deberías comer, según expertos

Con el paso de los años, el cerebro también comienza a envejecer y las personas empiezan a sufrir olvidos o desorientaciones. Para retrasar los efectos de la vejez, es clave mantener hábitos saludables y llevar una dieta equilibrada con cinco tipos de alimentos claves.
Cuáles son los alimentos que deberías comer para prevenir la demencia, según expertos
A pesar de que no se puede curar, la demencia y afecciones como el Alzheimer pueden prevenirse con una dieta equilibrada y actividades que estimulen la mente, según señala el doctor estadounidense Charles Duffy, director del Centro de Salud Cerebral y Memoria del Instituto Neurológico de los Hospitales Universitarios.
En ese sentido, especialistas recomiendan sumar al plato los siguientes alimentos para prevenir el deterioro del cerebro:
1. Frutas y verduras con mucho color
Varios estudios confirman que los alimentos cargados de carotenoides (esos pigmentos que le dan el color rojo o naranja a los vegetales) son clave para mantener el cerebro joven y alejar el riesgo de demencia. Entre las opciones se encuentran las zanahorias, zapallo, batata, morrones, tomates, papaya, damascos. También es clave sumar hojas verdes como la espinaca o la kale.
2. Frutos rojos
Son una fuente espectacular de antioxidantes y flavonoides, que básicamente funcionan como un escudo contra el daño celular y frenan el envejecimiento del cerebro. Los que podés optar por comer son los arándanos, las moras y las frambuesas. Estos alimentos tienen otro plus: tienen mucha menos azúcar que otras frutas.
3. Pescado
Popularmente se conoce que el pescado es un gran aliado para la salud del cerebro, pero los especialistas no señalan cualquier tipo sino a los pescados "grasos" que poseen el Omega-3. El cerebro ama el DHA (un tipo de grasa buena), pero como nuestro cuerpo no lo fabrica solo, sí o sí hay que comerlo.
- La clave: el atún y el salmón son las estrellas, pero también podés sumar opciones locales. Con comer pescado dos o tres veces por semana ya le das a tu cabeza el combustible que necesita.
4. Frutos secos, semillas y legumbres
Este grupo es un combo completo: tienen antioxidantes, Omega-3, vitamina E, magnesio y zinc. Todo esto ayuda a que la memoria no falle con los años. Entre las mejores opciones se encuentran las nueces, almendras, maní, soja, lentejas y semillas de lino o de zapallo. Son el snack perfecto para picotear algo sano.
5. Cereales integrales
A diferencia de las harinas blancas refinadas, los granos integrales tienen mucha fibra y vitamina B. Ayudan a desinflamar el cerebro, lo que mejora la memoria y previene enfermedades cognitivas.
- Cómo sumarlo a la dieta: podes reemplazar el arroz común por arroz integral y sumar quinoa, cebada o avena a tus desayunos y comidas. Es un cambio chico que hace una diferencia enorme.