Para detener la demencia senil: los 5 alimentos que deberías comer, según expertos (Créditos Freepik)

Con el paso de los años, el cerebro también comienza a envejecer y las personas empiezan a sufrir olvidos o desorientaciones. Para retrasar los efectos de la vejez, es clave mantener hábitos saludables y llevar una dieta equilibrada con cinco tipos de alimentos claves.

Cuáles son los alimentos que deberías comer para prevenir la demencia, según expertos

A pesar de que no se puede curar, la demencia y afecciones como el Alzheimer pueden prevenirse con una dieta equilibrada y actividades que estimulen la mente, según señala el doctor estadounidense Charles Duffy, director del Centro de Salud Cerebral y Memoria del Instituto Neurológico de los Hospitales Universitarios.

En ese sentido, especialistas recomiendan sumar al plato los siguientes alimentos para prevenir el deterioro del cerebro:

1. Frutas y verduras con mucho color

Varios estudios confirman que los alimentos cargados de carotenoides (esos pigmentos que le dan el color rojo o naranja a los vegetales) son clave para mantener el cerebro joven y alejar el riesgo de demencia. Entre las opciones se encuentran las zanahorias, zapallo, batata, morrones, tomates, papaya, damascos. También es clave sumar hojas verdes como la espinaca o la kale.

2. Frutos rojos

Son una fuente espectacular de antioxidantes y flavonoides, que básicamente funcionan como un escudo contra el daño celular y frenan el envejecimiento del cerebro. Los que podés optar por comer son los arándanos, las moras y las frambuesas. Estos alimentos tienen otro plus: tienen mucha menos azúcar que otras frutas.

Los frutos rojos son una gran opción para sumar en desayunos y meriendas (Créditos Freepik)

3. Pescado

Popularmente se conoce que el pescado es un gran aliado para la salud del cerebro, pero los especialistas no señalan cualquier tipo sino a los pescados "grasos" que poseen el Omega-3. El cerebro ama el DHA (un tipo de grasa buena), pero como nuestro cuerpo no lo fabrica solo, sí o sí hay que comerlo.

La clave: el atún y el salmón son las estrellas, pero también podés sumar opciones locales. Con comer pescado dos o tres veces por semana ya le das a tu cabeza el combustible que necesita.

4. Frutos secos, semillas y legumbres

Este grupo es un combo completo: tienen antioxidantes, Omega-3, vitamina E, magnesio y zinc. Todo esto ayuda a que la memoria no falle con los años. Entre las mejores opciones se encuentran las nueces, almendras, maní, soja, lentejas y semillas de lino o de zapallo. Son el snack perfecto para picotear algo sano.

Los frutos secos, legumbre y semillas aportan antioxidantes, Omega-3, vitamina E, magnesio y zinc (Créditos Freepik)

5. Cereales integrales

A diferencia de las harinas blancas refinadas, los granos integrales tienen mucha fibra y vitamina B. Ayudan a desinflamar el cerebro, lo que mejora la memoria y previene enfermedades cognitivas.