Tiene 80 años, es influencer fitness y revela las 5 señales de que necesitás trabajar la fuerza muscular

La influencer de 80 años remarca que nunca es tarde para comenzar a tener una vida saludable (Créditos: Intagram/trainwithjoan)

Con el paso de los años, el cuerpo empieza a perder fuerza muscular y comienza a demostrarlo con diferentes señales. Desde mayor cansancio, dificultades en actividades diarias y hasta ciertos miedos, la influencer fitness Joan MacDonald, de 80 años, reveló las cinco claves a las que deberías prestarle atención.

Lo dice tu cuerpo: las 5 señales de que necesitás trabajar tu fuerza muscular

Joan MacDonald comenzó a entrenar y prestarle más atención a sus hábitos a los 70 años. Hoy, 10 años después, es influencer y ayuda a millones de personas a llevar una vida más saludable, cambiar sus hábitos y afrontar las nuevas dificultades que llegan con los años.

En un reciente posteo que compartió con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, la influencer señaló: "Escuché que muchos de ustedes se sienten atascados, como si sus mejores años hubieran quedado atrás. Confien en mí, no es así. Solo necesitan darle a su cuerpo una razón para volverse fuerte".

En ese sentido, explicó las 5 señales que lanza tu cuerpo para pedirte ayuda y que comiences a trabajar tu fuerza muscular:

"Las escaleras parecen una montaña": la influencer señala que si cada vez que tenés que subir las escaleras te agitas o te duelen mucho las rodillas, es una señal de que tu cuerpo está perdiendo masa muscular, fuerza y, en consecuencia, el poder que necesitan para llevarte de un lado a otro. "Estás caminando con muebles": si cada vez que caminas o te levantas te vas agarrando del sillón o de los diferentes muebles que hay en tu casa solo para cruzar una habitación quiere decir que necesitás volver a trabajar tu equilibrio. "Abrir un tarro es una operación importante": la influencer señaló que la fuerza de agarre es una de las primeras cosas que suceden cuando se envejece. En ese sentido, señaló que en lugar de pedir ayuda con todo, es clave tener la fuerza necesaria para abrir frascos y llevar a cabo otras actividades cotidianas sin la asistencia de otros. "Tu 'luz piloto' se siente tenue": MacDonald considera que si estás cansado todo el tiempo, tu cuerpo te está pidiendo movimiento. Por eso, es clave empezar a levantar pesas o hacer ejercicios de fuerza para despertar el metabolismo. "Tenés más miedo al futuro que al gimnasio": si te preocupa perder tu independencia, ese "miedo" debe impulsarte, ya que es preferible sentirse incómodo al principio en el gimnasio que tener una vida sin libertad, ni autonomía.

El mensaje clave la influencer: "Nunca"

MacDonald recomendó que si viste alguna de esas señales a lo largo de tu día a día, es momento de comenzar a realizar ejercicio o trabajar especialmente tu fuerza muscular. "Tengo 80 años y todavía estoy empezando. Nunca es demasiado tarde para elegirte a vos mismo", remarcó la influencer en su publicación.