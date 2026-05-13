Mercados brasileños tambalean por noticia que vincula a Flavio Bolsonaro con banquero caído en desgracia

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Los mercados financieros brasileños se tambalearon el miércoles, cuando los operadores señalaron un ‌informe que apuntaba a ‌vínculos entre el senador Flavio Bolsonaro y un banquero envuelto en escándalos, y algunos especularon con que la noticia podría inclinar la balanza en una reñida carrera presidencial.

La moneda brasileña cayó más de un 2% y cerró por encima ​de los 5 ⁠reales por dólar estadounidense por primera vez ‌este mes, mientras que el índice ⁠bursátil de referencia Bovespa registró ⁠una caída del 1,8 %.

El sitio web de noticias Intercept Brasil informó que Flavio Bolsonaro había negociado un ⁠compromiso de 24 millones de dólares para ​financiar una película sobre su ‌padre, el expresidente Jair Bolsonaro, ‌con Daniel Vorcaro, propietario del banco en ⁠quiebra Banco Master.

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Los representantes de Flavio Bolsonaro no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. El abogado de Vorcaro se negó a ​hacer declaraciones.

El ‌Banco Central de Brasil ordenó la liquidación del Banco Master en noviembre, en medio de investigaciones sobre carteras de préstamos fraudulentas. Vorcaro fue encarcelado en marzo, acusado ⁠de sobornar a un exdirector del Banco Central, en el marco de un escándalo cada vez mayor que amenaza a figuras clave de la escena política brasileña.

Los supuestos vínculos entre Vorcaro y Flavio Bolsonaro podrían socavar las ambiciones presidenciales del senador, quien según ‌las encuestas, se encuentra prácticamente a la par con el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en un escenario simulado de segunda vuelta. Brasil celebrará sus elecciones en octubre.

Bolsonaro padre, que ‌perdió por un estrecho margen frente a Lula en 2022, cumple una condena de 27 años de prisión ‌por conspirar para ⁠dar un golpe de Estado tras esa derrota y se encuentra actualmente ​bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.

(1 dólar = 5,0016 reales),

Con información de Reuters