Alejandro Andersson, médico neurólogo: "Una actividad manual puede funcionar como una forma de meditación despierta".

Las manualidades suelen ser tomadas como simples pasatiempos, sin embargo, Alejandro Andersson, médico neurólogo y director del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), habló sobre como estas ayudan a la salud mental. "Una actividad manual puede funcionar como una forma de ‘meditación despierta’ cuando reúne repetición, ritmo, concentración suave, placer, bajo nivel de exigencia y una meta simple", explicó el especialista.

En este sentido, Mariam Holmes, doctora en Psicología, especialista en clínica, docencia e Investigación en Psicoterapia orientada en Mindfulness, detalló: "La tarea exige tu atención en el presente. Sentís el hilo en los dedos, el trazo del lápiz, el peso de la arcilla. No hay espacio para rumiar el pasado o anticipar el futuro". Por su parte, la psicóloga María Cristina Díaz aseguró en esta línea que "ciertas actividades manuales pueden inducir estados de atención sostenida muy similares a la meditación, cuando la tarea requiere concentración y permite involucrarse en la experiencia presente".

Las manualidades ayudan a lograr una meditación despierta.

Qué sucede al meditar despiertos

Sobre la meditación despierta y los efectos de las manualidades en la salud mental, desde el Instituo de Neurología Cognitiva (INECO) explicaron que "cuando se realiza una actividad manual, se activan circuitos cerebrales sensoriales, motores y atencionales, mientras disminuye la hiperactividad de la llamada 'red neuronal por defecto', asociada a la rumiación mental y el pensamiento repetitivo".

En este sentido, INECO citó a Andersson: "Estas actividades activan circuitos sensoriales, motores, atencionales y de recompensa. La persona usa la vista, el tacto, la coordinación fina, la memoria procedural y la creatividad. Disminuye la hiperactividad de redes asociadas al pensamiento autorreferencial excesivo. Hay estudios que muestran reducción del cortisol salival luego de actividades artísticas breves, incluso en personas sin experiencia artística previa".

Por su parte, la doctora Mariam Holmes explico que al realizar manualidades "se activa el sistema parasimpático, el freno del sistema nervioso. La respiración se hace más lenta, el corazón baja pulsaciones, y las glándulas suprarrenales reducen la producción de cortisol, la hormona del estrés". Mientras que Díaz profundizó: "La amígdala, estructura cerebral vinculada a la detección de peligro, activa el sistema nervioso simpático, preparando al organismo para defenderse; esto pone en marcha el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, responsable de liberar cortisol".

Por último, la psicóloga habló de los beneficios de las manualidades en personas con ansiedad: "La meditación en silencio implica entrenar la atención de manera más directa, observando pensamientos, emociones y sensaciones corporales con una actitud de conciencia y menor reactividad. En cambio, las actividades manuales utilizan un estímulo externo concreto, el movimiento, la textura, el color o el ritmo, como organizador de la atención", en este sentido, concluye, para quienes sufren aquel trastorno "una actividad manual puede resultar más accesible que sentarse en silencio a meditar. El hacer funciona como un puente hacia estados de mayor presencia y calma".