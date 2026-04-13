El hobbie "de abuela" que puede ayudarte a reducir el estrés y sentirte mejor.

En un contexto marcado por el estrés, la sobreestimulación digital y la ansiedad cotidiana, cada vez más personas vuelven a prácticas simples, manuales y repetitivas. Entre ellas, el crochet, una técnica tradicional que consiste en tejer con una aguja e hilo, se posiciona como una herramienta inesperada para mejorar la salud mental.

Lejos de ser solo un pasatiempo relacionado a "las abuelas", distintos estudios coinciden en que esta actividad tiene efectos concretos sobre el bienestar emocional. Una investigación internacional sobre crochet reveló que casi el 90% de las personas se sienten más calmadas después de tejer, mientras que más del 80% reporta sentirse más feliz.

Esto no es casual: el acto de tejer combina concentración, repetición y creatividad, tres elementos que ayudan a reducir pensamientos intrusivos y mejorar el estado de ánimo. Además, el simple hecho de avanzar en una pieza genera una sensación de logro que impacta directamente en la autoestima.

Un efecto similar al de la meditación

El crochet tiene algo en común con prácticas como el mindfulness: obliga a enfocarse en el presente. El movimiento repetitivo de las manos y la atención puesta en el patrón generan un estado de concentración sostenida que muchas veces se describe como “meditativo”. De hecho, estudios indican que estas actividades pueden estimular la producción de dopamina y serotonina, neurotransmisores vinculados al bienestar.

A su vez, se ha observado que pueden reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, ayudando al cuerpo a salir del estado de alerta constante. El crochet también impacta en la capacidad de concentración. Al tratarse de una actividad que requiere coordinación y atención, estimula funciones cognitivas como la memoria y el enfoque.

El hobbie "de abuela" que puede ayudarte a reducir el estrés y sentirte mejor.

Por eso, muchas personas lo utilizan como una forma de “ordenar la mente”, especialmente en momentos de ansiedad o sobrecarga mental. Además, investigaciones sobre labores textiles muestran que este tipo de actividades pueden ayudar a disminuir síntomas de depresión y ansiedad, al ofrecer una vía de regulación emocional.