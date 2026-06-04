La pequeña Montenegro aspira a entrar en la UE, pero aún quedan obstáculos por superar

Banderas de la Unión Europea y de Montenegro frente a la Presidencia de la República de Montenegro en Podgorica, Montenegro.

Cuando los ​aviones de pasajeros de Air Montenegro surcaron los cielos a principios de este año, lucían un nuevo eslogan: "28 para el 28: el próximo miembro de la UE".

El mensaje resume la ambición política de esta pequeña nación balcánica de convertirse ‌en el miembro número 28 de la Unión ‌Europea en 2028, y el primero en incorporarse desde Croacia en 2013.

Montenegro, con una población de tan solo 630.000 habitantes, sería fácil de integrar en la UE, un bloque de 450 millones de personas, y daría un impulso al vacilante proyecto de ampliación de Bruselas por delante de candidatos mucho más complicados, como Ucrania.

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Sin embargo, una adhesión rápida no es en absoluto segura y 2028 es un objetivo muy ambicioso. Esta república de la antigua Yugoslavia aún debe superar duras reformas, entre ellas la lucha contra la corrupción. Los 27 miembros actuales del bloque tendrían que ratificar la adhesión de Montenegro antes de que este pudiera incorporarse.

Aun así, ​Montenegro, que en su día fue conocido ⁠por sus cálidas relaciones con Rusia, se situó a la cabeza cuando la UE formó el mes pasado un grupo ‌para redactar su tratado de adhesión. El viernes, los líderes de la UE se darán cita en ⁠la localidad adriática de Tivat para una cumbre con sus homólogos de ⁠los Balcanes Occidentales en la que debatirán la integración del país.

"Montenegro es el país candidato más avanzado en las negociaciones de adhesión", declaró a Reuters la comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos. "El firme liderazgo del país ha permitido dar pasos significativos en ⁠materia de reformas, pero aún queda mucho por hacer. Algunas de las reformas más urgentes se refieren (...) al ​Estado de Derecho y al poder judicial".

DE AMIGO DE RUSIA A ALIADO DE EUROPA

Montenegro ha experimentado ‌grandes cambios desde que salió de la unión estatal con ‌Serbia en 2006. Podgorica, que en su día dependía en gran medida del dinero ruso, de la inversión inmobiliaria ⁠costera y del turismo, ha visto cómo se deterioraban sus relaciones con Moscú.

En 2016, las autoridades montenegrinas acusaron a Moscú de conspirar con un grupo de ultranacionalistas serbios para dar un golpe de Estado, acusación que el Kremlin niega. Las relaciones se deterioraron más cuando Montenegro se unió a la OTAN en 2017. En 2022, Montenegro impuso sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania ​y Moscú lo declaró ‌estado enemigo.

Milo Djukanovic, que dirigió Montenegro durante tres décadas hasta 2023 como primer ministro o presidente, afirmó que la ruptura del país con Rusia, un aliado tradicional cristiano ortodoxo y eslavo, marcó un punto de inflexión. "Nuestro principal motivo es tomar las riendas de nuestro propio futuro, que será europeo y euroatlántico", declaró a Reuters.

Los montenegrinos de a pie están de acuerdo. En un sondeo realizado en abril para la Comisión Europea, más del 80% creía ⁠que la adhesión a la UE sería positiva para el país, lo que contrasta claramente con muchas otras partes de Europa, donde el euroescepticismo va en aumento.

"Tenemos un futuro en Europa, no debemos seguir formando parte del atolladero balcánico", afirmó Novak, un fisioterapeuta de 45 años de Podgorica, que se negó a dar su apellido.

AÚN SE NECESITAN REFORMAS DURAS

Montenegro ha avanzado. Ha abierto los 33 capítulos de negociación y ha cerrado 14. A finales de 2025 cerró las negociaciones sobre agricultura y libre circulación de capitales.

Quedan pendientes los capítulos centrales sobre el Estado de derecho y los derechos fundamentales. Según las normas de la UE, no se pueden cerrar otros capítulos hasta que Montenegro cumpla ‌los criterios finales para estas dos áreas.

Montenegro ha puesto en marcha una campaña anticorrupción que ha dado lugar a detenciones de alto perfil y a la condena de varios antiguos altos cargos de la judicatura, la fiscalía y la policía. Sin embargo, el número de condenas es bajo y los analistas afirman que los problemas persisten.

Djukanovic y su Partido Democrático de los Socialistas se han enfrentado a acusaciones de críticos y organismos de control internacionales de captura del Estado, corrupción y vínculos con el crimen organizado, acusaciones que ellos niegan. ‌La libertad de los medios de comunicación también se ve amenazada, según los organismos de control.

"Montenegro aún tiene que cerrar los capítulos relacionados con el poder judicial, que suelen ser uno de los mayores obstáculos para los aspirantes a miembros de la UE", afirmó Mario Bikarski, analista sénior ‌para Europa de la empresa ⁠de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

"Es probable que la Comisión Europea preste aún más atención a estos aspectos, dado el retroceso de varios Estados miembros en materia de Estado de derecho en los últimos años", ​añadió.

Predrag Zenovic, jefe de la delegación de Montenegro para las negociaciones con la UE, se mostró confiado en que el país cumplirá estas exigencias a tiempo. "Cuando los tribunales presenten un historial consolidado de resultados en (...) sentencias, esa será la prueba definitiva", afirmó.

(Reportaje de Aleksandar Vasovic y Stevo Vasiljevic en Podgorica; información adicional de Lili Bayer y Andrew Gray en Bruselas; edición de Edward McAllister y Gareth Jones)