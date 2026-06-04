La producción automotriz se desplomó más de 20% en mayo 

La industria automotriz produjo 37.762 vehículos durante mayo, cifra que representa una suba del 0,6% respecto de abril, pero una caída del 21,5% frente a las 48.109 unidades fabricadas en el mismo mes del año pasado. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las terminales fabricaron un total de 167.629 unidades, lo que equivale a una baja del 19,3% respecto del mismo período de 2025.

Durante mayo, las plantas operaron 18 días hábiles para alcanzar este volumen de automóviles y vehículos comerciales livianos. De acuerdo con el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), el sector atraviesa una etapa de transición por renovación de productos.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la entidad, señaló: “Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones”.

En cuanto al comercio exterior, se exportaron 25.237 vehículos en mayo, un 6,1% menos que en abril y un 4,2% por debajo del volumen de mayo de 2025.

El directivo de ADEFA remarcó la necesidad de reducir la presión tributaria para ganar competitividad: “Ingresos Brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado; reducir esa carga es urgente”.

Finalmente, las ventas mayoristas a la red de concesionarios sumaron 35.979 unidades, un 39% menos que el año pasado. En los cinco meses transcurridos del año, se comercializaron 184.033 vehículos, lo que refleja una caída acumulada del 23,1% interanual.

La OCDE recortó sus proyecciones para Argentina: estima menor crecimiento

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó sus proyecciones para la Argentina en 2026, donde estima un menor crecimiento de la economía y una mayor tasa de inflación. En concreto, la organización con sede en París estimó un crecimiento del 2,8% en el año. Tomando el último paper difundido por el organismo, representa una baja de 1,6 puntos porcentuales.

De cara al 2027, calculó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,5%. En cuanto al crecimiento mundial, proyectan un 2,8% para este año y 3,1% en 2027.

Para la inflación, las estimaciones del organismo se ajustan y elevan sus pronósticos para este año, como consecuencia del aumento del precio del petróleo internacional: “Dificulta los esfuerzos para reducir la inflación”, se indicó en el informe.

En el segundo semestre prevén una nueva aceleración: para fin de año se ubicaría en 31% y quebraría la barrera del 20% en 2017, cuando se ubique en 16%. “La inflación se fortaleció desde mediados de 2025, alcanzando una tasa mensual de 2,6% en abril, lo que ralentizó la recuperación y el crecimiento de los salarios reales”, explicó el organismo.

También destacó la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), dado que permitirá “avanzar en un régimen cambiario más flexible, fortaleciendo la resiliencia ante las perturbaciones externas”, aunque alertó que todavía siguen siendo negativas las reservas netas.