La producción automotriz volvió a desplomarse: cayó un 17,5% en abril

La producción automotriz en Argentina se desplomó nuevamente en abril al caer a 37.521 unidades, una baja del 17,5% interanual y del 10,1% frente a marzo, según advirtió el último informe de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).

En el desagregado, el desempeño específico de las exportaciones del sector mostraron un resultado favorable con 26.887 vehículos enviados al exterior, lo que implicó una suba del 18,8% respecto al mismo mes del año anterior. En este caso, abril tuvo 17 días hábiles.

Sin embargo, en el mercado doméstico las ventas mayoristas a concesionarios totalizaron 35.976 unidades, un volumen 31,6% inferior al registrado en abril de 2025. Con estos números, el primer cuatrimestre de 2026 finalizó con una producción acumulada de 129.867 vehículos, lo que representa una caída del 18,6% frente al mismo período del año pasado.

Además, en el acumulado de 2026 las ventas totales a concesionarios llegaron a 148.054 unidades, reflejando una caída del 17,9% respecto del primer cuatrimestre del año anterior. Otro dato negativo se da en el acumulado de las exportaciones durante enero y abril, ya que en el período estas cayeron 79.283 vehículos, situándose un 1,6% por debajo del volumen exportado entre enero y abril de 2025.

De acuerdo con datos de ADEFA, la actividad de las terminales estuvo condicionada por el recambio de modelos y cuestiones estructurales.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la entidad, admitió que "la actividad durante abril registró una dinámica donde la producción sigue enfrentando desafíos estructurales", y señaló que “la caída interanual responde al proceso de adecuación de las terminales por el recambio de oferta industrial (nuevos proyectos) y el impacto directo del cese de algunos modelos”.

En relación con el aumento de las exportaciones, el directivo destacó que la mejora en el mercado externo permitió “recortar el descenso del acumulado anual”.

Aun así, remarcó que el sector continúa enfocado en ganar competitividad a través de la “reducción / eliminación de impuestos nacionales, provinciales y municipales” y la apertura de nuevos acuerdos comerciales.

Stellantis frena su producción en El Palomar

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, una importante automotriz anunció que frenará su producción durante casi un mes ante la caída de la demanda.

Se trata de la planta de El Palomar, donde el Grupo Stellantis produce los Peugeot 208 y 2008. El parate será en dos tandas: del 25 de mayo al 7 de junio, la primera de ellas, y del 13 de julio al 26 julio la segunda.

El motivo principal de esta medida es la caída de la demanda, sobre todo por la disminución en las exportaciones de estos modelos hacia Brasil. Cabe señalar que un 40 por ciento de los vehículos que se fabrican en la planta son para la venta en el exterior.

En ese sentido, la exportación del Peugeot 208 a Brasil pasó de 17.000 a 9809 unidades. Respecto de las ventas locales, que representan un 60 por ciento de la producción de la planta, en el 2025 se patentaron 29.092 unidades del 208 y unas 15.347 del 2008.