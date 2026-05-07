Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale el sábado 9 y domingo 10 de mayo 2026 en El Trece

Mirtha Legrand regresará a la televisión este sábado tras recuperarse de un cuadro respiratorio que la mantuvo alejada de la pantalla.

Después de varias semanas marcadas por cambios en la programación, los clásicos ciclos de El Trece vuelven a captar la atención del público. Mirtha Legrand regresará este sábado con una nueva emisión de “La noche de Mirtha”, mientras que Juana Viale encabezará otra edición de “Almorzando con Juana” con figuras vinculadas al espectáculo, la moda y la actuación.

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Mirtha Legrand volverá este sábado 9 de mayo a la pantalla de El Trece luego de permanecer tres semanas alejada de la televisión debido a un cuadro respiratorio. Según trascendió, la conductora retomará sus actividades tras seguir las recomendaciones médicas y completar la recuperación en su domicilio.

La histórica presentadora no estuvo presente en las emisiones del 18 y 25 de abril. Además, aunque tenía intención de regresar el pasado 2 de mayo, finalmente decidió extender el reposo para recuperarse completamente antes de volver al estudio.

La producción confirmó que “La noche de Mirtha” será grabado este viernes y se emitirá desde las 21.30. La expectativa por el regreso de la conductora creció durante los últimos días, especialmente entre los seguidores del clásico ciclo de entrevistas y actualidad.

Quiénes son los invitados en La noche de Mirtha el sábado 9 de mayo 2026

Para su regreso, Mirtha Legrand compartirá la tradicional “mesaza” de "La noche de Mirtha" con figuras reconocidas del mundo artístico y del entretenimiento. Los invitados anunciados hasta el momento son:

Elena Roger, Juan Leyrado, Mariano Martínez y Fernanda Metilli.

Todo indica que la charla estará orientada principalmente al espectáculo, el teatro y la televisión, aunque no se descarta que también haya referencias al esperado regreso de la conductora. Desde la producción aclararon que la lista de invitados podría sufrir modificaciones de último momento.

El retorno de la diva también representa un momento especial para el programa, que continúa siendo uno de los formatos más emblemáticos de la televisión argentina después de décadas al aire.

Quiénes son los invitados de Juana Viale para el domingo 10 de mayo 2026

Los clásicos programas de El Trece preparan un fin de semana con figuras reconocidas y conversaciones ligadas al mundo artístico argentino.

El domingo 10 de mayo, desde las 13:45, será el turno de Juana Viale con una nueva emisión de “Almorzando con Juana”. En esta oportunidad, la mesa contará con la participación de:

Gustavo Garzón, Mercedes Funes, Barbie Vélez, Fabián Medina Flores e Imanol Rodríguez.

Según trascendió, el programa abordará temas vinculados al espectáculo, la moda y la actuación, en línea con el perfil que el ciclo mantiene desde hace varias temporadas.

El estilo propio de Juana Viale en la conducción

Juana Viale comenzó a conducir el histórico formato familiar durante la pandemia de 2020, cuando reemplazó a su abuela mientras permanecía aislada. Con el paso del tiempo, logró consolidar su propio estilo frente a las cámaras y desde 2022 encabeza su programa de manera independiente.

Con una impronta más relajada y una fuerte presencia de temas vinculados al arte, la moda y las tendencias, “Almorzando con Juana” se transformó en una de las propuestas más estables de los domingos televisivos.

El regreso de Mirtha Legrand y una nueva edición del programa de Juana Viale prometen un fin de semana cargado de figuras reconocidas y conversaciones vinculadas al mundo del espectáculo argentino.