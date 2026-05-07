Topps, propiedad de Soccer-Fanatics, producirá cromos y artículos de colección de la FIFA desde 2031

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la FIFA se ve en su sede en Zurich

​La marca de artículos de colección Topps producirá cromos y ‌tarjetas coleccionables exclusivos ‌con temática de la FIFA a partir de 2031, después de que su empresa matriz, Fanatics, firmó un acuerdo de licencia a largo plazo, lo que ​pone fin ⁠a la colaboración de seis ‌décadas entre Panini y la ⁠FIFA.

Panini, que ha ⁠producido cromos y tarjetas coleccionables para todos los Mundiales desde 1970, seguirá ⁠siendo socio de la FIFA ​hasta el torneo de ‌2030.

El acuerdo con ‌Fanatics introducirá el popular programa ⁠de parches para camisetas en las tarjetas coleccionables de fútbol a partir de 2031.

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"Fanatics Collectibles ​se encargará ‌del diseño y desarrollo de todos los productos, que fabricará la marca Topps", dijo la FIFA el jueves en ⁠un comunicado.

La FIFA había anunciado anteriormente una colaboración con Fanatics Fest NYC, un evento de cuatro días en Nueva York organizado por Fanatics que coincidirá con la final del ‌Mundial en Nueva Jersey el 19 de julio.

Las ruedas de prensa previas a la final del Mundial tendrán lugar en el Fanatics ‌Fest el 17 de julio, informó la FIFA el jueves, que no aclaró ‌si ⁠se permitirá a los aficionados asistir a las ruedas ​de prensa junto con la prensa.

Con información de Reuters