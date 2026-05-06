El Chino Maidana vuelve a pelear y causó impacto en el boxeo argentino: "Muy bien"

Impacto en el boxeo argentino: el Chino Maidana contó qué falta para que vuelva

Marcos René "Chino" Maidana se retiró del boxeo en septiembre del 2014 después de la segunda derrota ante Floyd Mayweather en Estados Unidos y no volvió a combatir oficialmente. Por supuesto, los fanáticos del deporte de los puños sueñan con verlo otra vez arriba del ring y sobre esto habló el oriundo de Margatrita, Santa Fe. Sus dichos no tardaron en trascender ya que es sin dudas una leyenda de la disciplina en nuestro país.

Tras largos años de ser parte de la promotora que lleva su nombre, el futuro de la misma es incierto más allá de que cuenta con Fernando "Puma" Martínez como gran figura. Después del fallecimiento de Gustavo "Pileta" Maidana -primo del "Chino"- y la derrota del mencionado púgil, Chino Maidana Promotions quedó en un segundo plano. Claro que, ahora el gran referente que dejó su huella en cada cuadrilátero contó que puede volver al boxeo, pero impuso condiciones.

Qué falta para que el Chino Maidana vuelva al boxeo

En el marco del duelo entre el "Zurdo" Ramírez y David Benavídez, Maidana no sólo dio su pronóstico -donde acertó al decir que ganaba el segundo-, sino que también fue consultado acerca de su posible vuelta. "Si tengo que subirme al ring para hacer una exhibición me tienen que pagar muy bien, si no me quedo como estoy", aseveró. A su vez, sobre el boxeo de influencers donde compitió su hijo hace tiempo atrás dejó en claro que le parece bien porque hace que la juventud se acerque al deporte, "que hagan lo que quieran y se diviertan".

Qué pasa con Fernando "Puma" Martínez en el boxeo

El boxeador oriundo del barrio porteño de La Boca no volvió a subirse al ring después de la derrota ante Jesse "Bam" Rodríguez en noviembre del 2025. Después de perder sus títulos en aquel combate su futuro era incierto y no estaba claro si continuaría o no en el boxeo. Sin embargo, en los últimos días contó que tiene "muchas ganas de volver y darle una alegría a Argentina". Después de unas merecidas vacaciones en familia, el excampeón del mundo dejó en claro que quiere regresar y podría hacerlo en otra categoría.

Fernando "Puma" Martínez no volvió a pelear después de la derrota ante Jesse "Bam" Rodríguez

La carrera del Chino Maidana en el boxeo para ser leyenda

Tanto el ucraniano Andreas Kotelnik y Amir Khan lo sufrieron pero lo vencieron. El oriundo de Margarita aprendió de las derrotas y llegó a convertirse en un enorme referente del boxeo. Luego de la primera derrota, en la que no pudo colgarse el cinturón de la división superligero, le abrió una nueva posibilidad que el santafesino no desaprovechó. Víctor Ortíz fue la siguiente víctima y el "Chino" se quedó con la corona interina de dicha entidad la cual retuvo en tres ocasiones. Tras la segunda caída, la leyenda argentina ganó dos peleas al hilo, tuvo un traspié del que también se repuso y se encaminó al duelo histórico con Adrien Broner.

Este último, si bien era candidato a vencer al "Chino" en el MGM Grand de Las Vegas, tuvo un exceso de confianza desde mucho antes de pelear que le jugó en contra. Maidana hizo historia tras vencerlo por puntos en los 12 asaltos que duró el combate y se consagró campeón regular de la división welter por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) arrebatándole el título. Fue el paso previo a enfrentar en dos ocasiones a Floyd Mayweather para afrontar los dos compromisos que todos los fanáticos del boxeo recuerdan con polémica y diente bajado del local en primera instancia y la segunda con una derrota clara. La carrera de Marcos René "Chino" Maidana culminó con 35 victorias (31 por KO) y 5 derrotas.