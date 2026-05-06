Boca ya piensa en un arquero y tuvo contactos para ficharlo en el mercado de pases

El arquero recibió un llamado desde la Argentina de cara al próximo mercado de pases.

Uno de los objetivos que Boca tiene de cara al mercado de pases de invierno es captar un arquero con cierto rodaje internacional y que se pueda acoplar a los compromisos que el plantel dispone en el calendario. Uno de los apuntados se encuentra en la Premier League y se menciona que se dio un contacto con su entorno para conocer condiciones.

El arquero recibió un llamado desde la Argentina de cara al próximo mercado de pases.

Después de que el Departamento Médico confirmara la lesión de Agustín Marchesín, que contrajo una rotura de ligamentos cruzados y que tendrá como mínimo ocho meses de recuperación, la necesidad de ir a buscar un arquero titular es más que necesaria. Si bien Leandro Brey se está desempeñando de gran manera, el cuerpo técnico entiende que debe realizar una incorporación.

“Existieron algunos contactos con la gente que maneja a Walter Benítez. Hay buena relación con el representante, porque maneja a Santiago Ascacibar. Lo tantearon para ver cómo sería la salida del Crystal Palace”, expresó el periodista Luciano Cofano en Cuidemos el Fútbol. “No hay negociaciones formales”, agregó. Un detalle más que interesante para conocer el estado del interés.

“Es un arquero que está en carpeta y que va a sonar fuerte en este mercado”, profundizó. Al parecer, se trata del apuntado por Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda. Hay que recordar que el arquero se incorporó hace poco al conjunto inglés después de quedar libre del PSV de Países Bajos. Por ende, su salida no va a ser nada fácil de llevar a cabo.

También se debe considerar que no se trata del único arquero que el club dispone dentro de su carpeta. En ella se encuentran nombres como los de Gerónimo Rulli, Juan Musso y Paulo Gazzaniga. Este último es uno que se animó a expresarse como hincha del club y que está más que interesado en ponerse la camiseta. Aunque tampoco será fácil su salida de España, debido a que es considerado en el Girona.

Un ídolo de Boca quiere a Dibu Martínez tras el Mundial 2026: "Lo voy a buscar"

Se trata del sueño imposible, debido a que el Aston Villa no quiere desprenderse de Emiliano Martínez, además de que se encuentra en la mira de varios de los clubes más importantes de Europa que pretenden su ficha y estarán atentos a la actuación que vaya a desplegar en el Mundial con la Selección Argentina.

"Si Boca tiene que ir a buscar un arquero titular, yo no tengo dudas: me tomo un avión, bajo en Londres, hago la conexión en Birmingham y voy a buscar al Dibu Martínez. Me siento a tomar un café con él, le pregunto qué va a ser de su vida, qué va a hacer, porque hace muchos años está en Europa. Su mujer es portuguesa, vive hace muchos años en Inglaterra. Tiene una vida armada allá en Inglaterra, pero le pregunto”, expresó el “Mono” Navarro Montoya en Directo al Hueso.

No obstante, la respuesta ya existe a ese intento que el exjugador del Xeneize quiere hacer. “No jugaría ni para Boca, ni para River, ni para ningún otro club en Argentina. Solo en Independiente”, manifestó el “Dibu” Martínez en una entrevista que dio a mediados del 2024.