Tevez reveló que Macri le hizo pagar una casa que le había "regalado": "Un hijo de pu..."

Una vez más Carlos Tevez sorprendió a todos al revelar detalles inéditos de su primera transferencia de Boca Juniors al Corinthians en 2004. Entre risas y anécdotas, el "Apache" recordó las duras negociaciones con el entonces presidente del club, Mauricio Macri, a quien calificó de una manera muy particular por su firmeza en los números.

La conversación surgió cuando le consultaron a Tevez sobre los poderosos dirigentes con los que le tocó negociar a lo largo de su carrera, como Kia Joorabchian o los dueños del Manchester City. Sin embargo, para Carlitos, ninguno fue tan difícil como Macri: "No te olvides de Macri, que fue un terrible...", lanzó entre risas, dándole la razón al histórico apodo que Diego Maradona le había puesto años atrás. Lo hizo en una charla a fondo con TyC Sports.

Lo que más llamó la atención fue la situación económica de Tevez tras haberlo ganado todo con el Xeneize. Según relató el ídolo, a pesar de haber obtenido la Copa Libertadores y la Intercontinental frente al Milan, su cuenta bancaria no reflejaba ese éxito deportivo. En este punto aseguró: "Chicos, la primera vez que yo me voy de Boca, ganando la Copa Libertadores... ¿Sabés cuánto tenía en la cuenta? Yo le debía a él. Yo le debía a él, una locura. Yo le debía a él."

En este punto aseguró: "Compro las casas para mi viejo, para sacarme del Fuerte [Apache], pero no es que me las compra Boca. No. Me las compra, pero después, cuando viene la venta, yo tenía que pagar. Tenía... se venía 'menos rojo' lo que tenía. No la amortizaste ni con goles."¡Qué bárbaro! Ni con goles ni con títulos la amortizaste."