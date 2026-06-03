Mientras Villarruel recibía a Michelli, Milei defendió el retiro del pliego: "Así es la Constitución"

La disputa por el pliego de la jueza María Verónica Michelli abrió un nuevo frente de conflicto entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un contexto de crecientes diferencias dentro del oficialismo. El libertario pidió retirar el pliego cuando se hizo público que Michelli es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Mientras la Casa Rosada intenta frenar la designación de la magistrada para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata, Villarruel envió una señal en sentido contrario al recibir personalmente a Michelli en el Senado y ratificar su postura de respetar el trámite parlamentario ya iniciado. El encuentro se produjo en las oficinas de la Presidencia del Senado y ocurrió en medio de las gestiones del Gobierno nacional para retirar el pliego de la jueza.

Según trascendió desde el entorno de la vicepresidenta, Villarruel considera que el expediente ya cumplió con las etapas reglamentarias necesarias para llegar al recinto, luego de haber obtenido el respaldo de nueve integrantes de la Comisión de Acuerdos.

La respuesta de Milei

La postura contrasta con la estrategia impulsada por el Poder Ejecutivo. En las últimas horas, Milei se involucró públicamente por primera vez en la discusión al compartir en sus redes sociales una publicación que defendía la facultad presidencial para retirar candidaturas judiciales antes de que sean aprobadas de manera definitiva.

Milei dejó clara su posición al darle retuit a un mensaje de ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y ex juez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Manuel Rojas, quien escribió: "Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal".

Bullrich también se diferencia de Milei

Más temprano esta semana, la senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, advirtió que haría uso de la "objeción de conciencia" y que no acompañaría el pedido de retiro del pliego. "Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio", tuiteó la ex ministra de Seguridad.