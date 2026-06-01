Bullrich reavivó la interna y anunció que votará en contra de un pedido de Milei

La senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció que no acatará la orden del presidente Javier Milei y ejercerá su "derecho a la objeción de conciencia" con "respecto del retiro del pliego de la Dra. (María Verónica) Michelli a Jueza Federal".

La semana pasada, se conoció que el Gobierno había ordenado frenar el pliego de Michelli como candidata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, después de que la Casa Rosada tomara conocimiento de que es la cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.

"Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal", comenzó el mensaje de Bullrich, que siguió: "Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".

Su rol en La Libertad Avanza

Luego, la ex ministra de Seguridad se definió como "parte de este proyecto" y aseguró que apoya "con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden". "Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece", tuiteó.

"El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio", prosiguió Bullrich. "Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso", sumó.

Por último, la senadora de La Libertad Avanza sentenció: "Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida".