Femicidio de Dulce Candia: detuvieron a un hombre en Misiones

Mientras el Congreso de la Nación tiene como objetivo debatir un proyecto sobre Falsas Denuncias, en las últimas dos semanas, trascendieron dos femicidios a menores de edad: el de Agostina Vega, de 14 años, en la provincia de Córdoba y el de Dulce Candia en Misiones. Sobre este último caso, la Policía de El Dorado acaba de detener a un hombre identificado con la iniciales de M. A.Y, de 46 años, por el asesinato de la adolescente de 17 años.

En un operativo llevado a cabo por personal de la Unidad Regional III, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas y el Director General de Seguridad, Raul Maslowski, los oficiales arrestaron en el barrio 20 de junio al principal sospechoso del homicidio de la joven. La investigación se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 de El Dorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.

Caso Dulce Candia: dónde se encontró el cuerpo de la adolescente de 17 años

Dulce Candia permaneció desaparecida por casi 15 días. La última vez que fue vista tuvo lugar el domingo 17 de mayo en el barrio Avanti cerca de su domicilio. Tras la denuncia de su familia, la policía montó un despliegue en diferentes zonas aledañas hasta que el pasado jueves 28 de mayo vecinos del barrio El Tucán llamaron al 911 por la posible presencia de restos humanos en una obra en construcción.

Según los agentes que realizaron el hallazgo, el cuerpo se encontraba en descomposición. No obstante, gracias a un reconocimiento fotográfico realizado por un familiar directo, se pudo confirmar que se trataba de la adolescente.

Por tal motivo, el cuerpo fue preservado por los oficiales para que posteriormente los médicos forenses puedan realizar la autopsia y así determinar si su muerte había sido producto de un hecho delictivo. Finalmente, los resultados confirmaron que la joven había sido asesinada mediante una asfixia mecánica.

A partir de ese momento, la Fiscalía de El Dorado inició una investigación para dar con el responsable del hecho. Con la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima, entrevistas con testigos claves y pericias, las autoridades judiciales encontraron al acusado y procedieron a su rápida detención.

María Laura Rodríguez ordenó el análisis de dos telefónos celulares secuestrados -que serían del detenido- con el objetivo de obtener mayor información y entender cómo y dónde pudo haber sido atacada por el homicida.