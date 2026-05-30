Hallaron muerta a una adolescente que era buscada desde mayo en Misiones: qué se sabe

Efectivos de la Policía de Misiones que responden a la Unidad Regional III hallaron el cuerpo de una adolescente de 17 años que era intensamente buscada desde hacía dos semanas. Se trata de Dulce María Beatriz Candia, cuyos restos aparecieron en el interior de una obra en construcción ubicada en el barrio El Tucán, en la ciudad de El Dorado.

El operativo policial, supervisado por la jueza de instrucción, María Laura Rodríguez y el secretario judicial, René Vertanik, se inició cerca de las 19 del jueves 28 de mayo tras recibir un alerta sobre la presencia de un cuerpo en la zona de El Tucán. Con la presencia de Bomberos Voluntarios de El Dorado y agentes de División Policía Científica se logró retirar los restos humanos para su posterior análisis.

De acuerdo a los resultados forenses preliminares, el cuerpo se encontraba en descomposición, aún así pudieron determinar que se trataba de la adolescente desaparecida gracias a un reconocimiento fotográfico que pudo hacer un familiar de la joven.

El Cuerpo Médico Forense de Posadas se encargará de la autopsia de los restos de Dulce para esclarecer la causa de la muerte y para saber si existió la participación de terceros y se trató de un crimen. En ese caso, la Justicia dará inicio a una investigación para dar con los responsables del hecho.

Encontraron a una mujer muerta en una barranco de Bariloche

Este miércoles, la Policía de Bariloche encontró el cuerpo de Ana Lía Corte, una profesora de yoga de 52 años que era buscada desde principios de mayo.

Los restos de la mujer fueron rescatados de un barranco del barrio Arrayanes en un operativo que contó con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Bomberos Voluntarios, COER, parte del Gabinete de Criminalística y efectivos de las comisarías de la zona.

La autopsia del cuerpo de Ana determinó que la causa de muerte tuvo que ver con un paro cardíaco no traumático. Además, los médicos forenses lograron determinar que no había indicios de criminalidad ni de la participación de terceros en el fallecimiento de Corte.

Por ese motivo, las autoridades de la Fiscalía entregaron el cuerpo a sus familiares para que pudieran despedirla. Al conocer la noticia, sus allegados no tardaron en recordar a lo "amable y cariñosa" que era Ana Lía publicando mensajes en las redes sociales. Corte era una apasionada del yoga y del trekking. Estaba casada con Milton Marques, un guía de alta montana de origen brasileño, con quien tuvo un hijo.