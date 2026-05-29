Cual es el equipo que más jugadores aportó a la lista de Argentina al Mundial

Un solo equipo de Europa aportó a siete jugadores para armar la delegación argentina

El misterio de los jugadores argentinos que van a disputar el Mundial se acaba de terminar porque la AFA hizo oficial la lista por medio de un video que difundió en las redes sociales. La nómina de la Selección Argentina cuenta con un interesante dato, debido a que un club del exterior es el encargado de aportar siete nombres. Mientras que en el fútbol argentino son dos los aportantes.

“Con toda la fuerza de los argentinos”, expresa el posteo que el conjunto Albiceleste anunció a los jugadores. En el video se puede apreciar a Lionel Scaloni junto a Mario De Stéfano, que es el histórico utilero del conjunto nacional; se encargaron de revelar los nombres que irán en la búsqueda del bicampeonato internacional. Algo que se encuentra reservado para pocos países.

La nómina expone que el Atlético de Madrid es el club que más jugadores aportó a la Selección Argentina con un total de siete: Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Este último presenta la particularidad de que se encuentra negociando de manera activa y formal su traspaso al Barcelona, debido a que entiende que cumplió un ciclo en el conjunto de la capital española.

Por otro lado, se desprende que el Olympique de Marsella hizo la entrega de tres jugadores: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Mientras que el podio se termina de cerrar con el Inter Miami al aportar los servicios de Rodrigo De Paul y Lionel Messi. En el fútbol argentino, se observa que Gonzalo Montiel representa a River y Leandro Paredes a Boca.

Se puede alterar la lista

Un detalle a considerar es que la nómina puede ser alterada en los siguientes días. La FIFA les permite a las selecciones poder realizar cambios en caso de que los entrenadores comprendan que hubo un error o que hay cierta parte de la delegación que se encuentra sobrepoblada. No obstante, el elegido debe haber formado parte de la lista preliminar de 55 apellidos.

La FIFA paga por prestar jugadores

Uno de los tantos anuncios que la FIFA realizó hace poco fue que le dará a cada club que aporte jugadores al Mundial un ingreso en dólares que comenzará a contar a partir del primer día de la competencia. A medida que el conjunto nacional vaya superando rondas, el ingreso a percibir será mucho mayor.

El monto que clubes como Atlético de Madrid, Inter Miami, Boca y River recibirán por sus jugadores es de 11 mil dólares por día. Se estima que, si la Selección Argentina alcanza los 16avos de final, el cheque a depositar por el organismo rondará los 250 mil de la divisa. Un ingreso que no representa mucho, pero que puede ser utilizado para pagar sueldos.