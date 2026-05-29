Lanzamientos musicales de la semana: de El Kuelgue a Joaco Burgos, los discos que renuevan la escena argentina.

La escena musical argentina atraviesa una de sus semanas más activas del año. Entre discos introspectivos, cruces inesperados de géneros, nuevos EPs y regresos de artistas consagrados, los lanzamientos recientes muestran una diversidad sonora que va del indie pop y el folk urbano hasta el rap folklórico y el rock de raíz setentosa.

"Conversación", el nuevo disco de FLOXI

Uno de los estrenos destacados es “Conversación”, el nuevo álbum de FLOXI, cantante, compositora y psicóloga argentina que transforma las emociones y contradicciones personales en canciones atravesadas por el pop, el indie y las baladas contemporáneas. El disco funciona como una especie de diálogo interno donde aparecen el amor, la culpa, el deseo y la necesidad de sanar. Con producción de Cítrico, el álbum incluye colaboraciones junto a Juan Julián, Kiefa y el propio Cítrico en temas como “En secreto”, “Me equivoqué” y “La canción que nos gusta”. FLOXI presentará el material el próximo 28 de agosto en La Fábrica, en Buenos Aires.

Joaco Burgos presenta su tercer álbum, "Desde lo profundo"

También dentro de los sonidos introspectivos aparece “Desde Lo Profundo”, el tercer disco de estudio de Joaco Burgos. A los 22 años, el músico atraviesa el momento más importante de su carrera luego de tocar en SXSW Austin, compartir escenario con León Gieco en Cosquín Rock y cerrar los festejos por los 90 años del Obelisco frente a más de 200 mil personas. El álbum, compuesto por 12 canciones sin colaboraciones, apuesta por un sonido analógico y una sensibilidad ligada a la tradición de la canción argentina. Con Fernando Samalea en batería y mezcla de Mario Breuer, el trabajo combina folk-rock, poesía urbana y relatos generacionales con Buenos Aires como telón de fondo. Joaco lo presentará oficialmente el 4 de agosto en el Teatro Coliseo.

Willy Bronca lanzó "La lejanía"

En otro registro, Willy Bronca lanzó “La Lejanía”, segundo adelanto de su próximo disco. El artista de José C. Paz continúa consolidando un estilo singular donde el rap convive con la chacarera, el bandoneón y la guitarra criolla. Producido por Leandro Álvarez —ganador de dos premios Grammy— el tema propone un clima nostálgico y onírico sobre los sueños y el recorrido artístico. El videoclip, dirigido por Cami Kohn y filmado en la Patagonia, profundiza ese cruce entre lo urbano y lo folklórico que define su identidad. El lanzamiento llega después de un año clave para el músico, que agotó Niceto Club y abrió los shows de María Becerra en River Plate.

Gustavo Cordera y La Caravana presentan "El italiano"

Por su parte, Gustavo Cordera y La Caravana presentaron “El Italiano”, segundo adelanto de su próximo disco de estudio “La Fuente”, que verá la luz el 11 de junio. Tras la intensidad rockera de “La Bandera”, Cordera apuesta ahora por una canción más íntima y reflexiva, atravesada por la introspección y la transformación personal. El lanzamiento coincide con una extensa gira que recorrerá distintas ciudades de Argentina y España durante los próximos meses.

El Kuelgue lanzó su sexto álbum "Discolo"

Otra de las novedades fuertes de la semana es “Díscolo”, el sexto álbum de estudio de El Kuelgue. Fiel a su impronta ecléctica y artesanal, la banda construye un disco que encuentra belleza en la imperfección y en la espontaneidad humana. El trabajo incluye colaboraciones de No Te Va Gustar, El Kanka y Chango Spasiuk, reafirmando el espíritu libre y experimental del grupo liderado por Julián Kartun. Con nuevo material bajo el brazo, la banda ya prepara su regreso al Movistar Arena el próximo 13 de agosto.

María Volante presenta su EP, "Puesta en escena"

Desde Corrientes, María Volante también presenta nueva etapa con “Puesta en Escena”, su tercer EP. Influenciados por Charly García, Spinetta y el universo beatle, el grupo mezcla psicodelia, blues y rock urbano con sintetizadores envolventes y letras cargadas de ironía y desencanto generacional. El material refleja el crecimiento de una banda que nació en el colegio secundario y que hoy busca consolidarse dentro de la nueva escena independiente porteña.

El debut de Gigi con "SUNSET"

En el terreno del pop urbano, Gigi lanzó “SUNSET”, su primer EP conceptual inspirado en los colores y emociones del atardecer. El trabajo recorre sonidos vinculados al reggaetón, el afrobeat, el R&B y la electrónica, mientras explora distintas facetas emocionales de la artista: desde la sensualidad y el empoderamiento hasta la vulnerabilidad y la nostalgia. Para Gigi, el proyecto marca “un antes y un después” en su carrera y representa una expansión artística tanto sonora como visual.

Gianna Sotera anticipa su segundo disco con "Si fuera vos"

Finalmente, Gianna Sotera continúa anticipando su segundo disco con “Si fuera vos”, un single indie pop electrónico que habla del amor no correspondido surgido de una amistad. La canción mantiene la línea sonora de “Te digo adiós”, cuyo videoclip fue reconocido en los Video Prisma Awards y los Premios Mercedes Sosa. Con influencias del dream pop, la electrónica y el folk, Gianna sigue consolidando un universo artístico donde lo musical y lo audiovisual funcionan en conjunto.