Estrenos HBO Max en junio 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

HBO Max trae títulos premiados a su plataforma durante junio.

El mes de junio llega cargado de novedades imperdibles a HBO Max, consolidando una oferta diseñada para cautivar a todo tipo de públicos. La plataforma de streaming despliega una ambiciosa estrategia de contenidos donde van desde la fantasía épica más aclamada de la televisión, intensas series dramáticas, esperados largometrajes cinematográficos, hasta producciones documentales enfocadas en el deporte y la investigación. Con esta propuesta, el servicio busca liderar las audiencias del invierno, apostando tanto por relatos íntimos como por grandes superproducciones.

"Orgullo", serie de HBO Max. (Crédito de foto: HBO)

Estrenos destacados del mes en HBO Max

Tres adioses: este esperado largometraje llega a la plataforma como una de las propuestas cinematográficas más sugerentes de la temporada. Con una cuidada producción detrás, en la que participan firmas como Cattleya y Buenapinta Media, la película promete conmover al espectador a través de una narrativa profunda y emocional, consolidándose como una cita obligatoria para los amantes del buen drama cinematográfico.

La Casa del Dragón: el universo de George R.R. Martin regresa por la puerta grande con el estreno de su esperadísima tercera temporada. La lucha por el Trono de Hierro entre los Targaryen alcanza niveles de máxima tensión, prometiendo batallas de dragones memorables, traiciones políticas y la épica fantástica que ha convertido a esta producción en el auténtico estandarte y bombazo del servicio.

Los Topuria: esta nueva serie documental original se sumerge en la faceta más personal y profesional del célebre luchador Ilia Topuria. A través de un seguimiento íntimo, la producción de HBO Documentary Films desentraña el sacrificio, la mentalidad ganadora y el meteórico ascenso del atleta hacia la cima de las artes marciales mixtas, ofreciendo una mirada imperdible sobre el deporte de élite.

Calendario completo de estrenos en HBO Max

2 de junio: Linterna verde (película) / Traedme a los guapos (serie documental)

4 de junio: Tres adioses (película)

5 de junio: Los Topuria (serie documental)

6 de junio: Space Jam y Space Jam: nuevas leyendas (películas)

11 de junio: Tráfico aéreo (serie) / Indomables y Un amor (películas)

12 de junio: Orgullo (serie)