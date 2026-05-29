Crecimiento acelerado: el aceite natural que ayuda a que te crezca el pelo el doble de rápido.

Hay un aceite natural que es ideal para fortalecer el cabello y hacer que crezca más rápido. El problema de la caída del cabello o del crecimiento lento es muy común y se puede deber a diferentes motivos. Si estás en esta situación o simplemente te lo cortaste y querés que te crezca rápido, este tip te puede servir.

Se trata de aplicarse aceite de ricino en el cuero cabelludo. Este aceite natural reduce el quiebre del cabello, fortalece la fibra capilar y aporta brillo, ideal para las que quieren un pelo fuerte, saludable y con mayor crecimiento.

"Hace un año no tenía el cabello así. ¿Querés que tu cabello crezca súper rápido, fuerte, que brille? Te voy a contar mi secreto", cuenta Carla Gabriela, creadora de contenido beauty. Lo ideal es que repitas esta rutina al menos una vez a la semana para ver resultados más rápidos.

Cómo aplicar el aceite de ricino en el cabello para que crezca

Ingredientes

Aceite de ricino.

Un gotero vacío.

El paso a paso

Peinar bien el cabello y dividirlo haciendo una media cola. Aplicar el aceite por todo el cuero cabelludo por todo el cabello. Hacelo con paciencia, ya que debe quedar todo cubierto, desde la raíz hasta las puntas. No olvides la parte de la coronilla. Masajeá durante 1 o 2 minutos. Dejá actuar mínimo 20 minutos, cuanto más, mejor. Incluso podés dormir con el aceite puesto. Con el calor de una bolsa actúa más rápido. Lavá con shampoo y crema de enjuague como siempre. Repetí esta rutina una vez a la semana. ¡Listo!

Tips importantes si lo vas a usar

Aunque es un producto natural, el aceite de ricino puede resultar pesado o irritante para algunos tipos de cuero cabelludo. Por eso, se recomienda hacer una prueba en una pequeña zona antes de usarlo, no aplicarlo en exceso y suspender su uso si genera irritación o picazón.

Además, si la caída del cabello es muy abundante, persistente o aparece de forma repentina, lo ideal es consultar con un dermatólogo para identificar la causa.

Muchas personas también lo usan para fortalecer las cejas y las pestañas. Sin embargo, aplicarlo demasiado cerca de los ojos puede generar irritación, ardor o molestias, especialmente en personas con ojos sensibles. Por esta razón, muchos oftalmólogos recomiendan evitar su uso directamente sobre las pestañas o utilizarlo con mucha precaución.