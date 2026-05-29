Tucumán: imputaron al agresor que se colgó de un auto de su expareja pese a tener una perimetral

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán imputará en las próximas horas a Carlos Luciano Nieva, el hombre acusado de violar una restricción de acercamiento y amenazar de muerte a su ex pareja en un hecho que quedó registrado en video y generó fuerte repercusión en las redes sociales.

El ataque de Nieva ocurrió el domingo 24 de mayo y salió a la luz cuando la propia víctima decidió publicar las imágenes del mal momento que atravesó mientras circulaba en su auto. Según denunció, el hombre tenía una medida perimetral vigente por antecedentes de violencia de género, pero igualmente la interceptó en plena calle y detuvo su marcha.

En el video se observa cómo Nieva se cuelga del parabrisas del auto mientras la mujer, visiblemente desesperada, intenta escapar del lugar acelerando el auto. Durante varios metros, el agresor golpeó el vidrio mientras gritaba amenazas como: “Sos mía o de nadie más”.

La detención y la imputación de Nieva

Tras la viralización del caso y su repercusión pública, el juez Sergio Dante Altamirano ordenó la detención del acusado. El procedimiento se concretó el pasado miércoles 27 por la mañana, cuando los efectivos policiales allanaron el domicilio de Nieva y finalmente lo arrestaron.

Según el medio local Contexto, el Ministerio Público Fiscal avanzará ahora con la imputación formal por los delitos de amenazas y desobediencia judicial, esta última vinculada al incumplimiento de la restricción de acercamiento que recaía sobre él.

Además, se espera que los fiscales le soliciten la prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial. Por el momento, no ha sido pedida.

El descargo de la víctima

Después del desagradable hecho que quedó registrado en el video, la víctima publicó un extenso mensaje en sus redes donde relató el contexto de violencia que, según afirmó la propia mujer, viene padeciendo desde hace más de una década.

“Lo que pasó el domingo fue el límite de un calvario que vengo viviendo desde hace más de diez años”, escribió la víctima y cuestionó la falta de efectividad de las medidas de protección para las víctimas de violencia de género: “Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas, con miedo, ansiedad e inseguridad, mientras un violento que no respeta las órdenes de la justicia sigue su vida como si nada”.

Desde que tomó fuerte trascendencia, el caso volvió a poner en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y de seguimiento en las situaciones de violencia por razones de género, sobre todo cuando ya existen denuncias previas y medidas judiciales en curso.